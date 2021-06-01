Уволенного посла в Турции назначили замом Ермака

Президент Владимир Зеленский назначил Андрея Сибигу заместителем главы Офиса президента. Об этом говорится в указе №221 от 1 июня.

При этом указом №200 от 19 мая Сибига был уволен с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Турции, которую он занимал почти пять лет — с 22 августа 2016 года.

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В свою очередь, как сообщает президентская пресс-служба, дипломат сосредоточится в ОП на широком спектре вопросов внешней политики и развитии стратегического партнерства.

"С целью активизации взаимодействия между Офисом президента, Кабинетом министров и Верховной Радой в вопросах реализации внешнеполитических решений главы государства осуществляется трансформация работы подразделений Офиса президента, ответственных за это направление", — отмечают у Зеленского.

Кроме того, введена должность замруководителя ОП, который сфокусируется на направлении европейской и евроатлантической интеграции Украины. Эту новую должность будет занимать действующий замглавы ОП Игорь Жовква. Также создано соответствующее структурное подразделение.

К первоочередным задачам Жовквы отнесена координация сотрудничества с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и парламентом.

"Сегодня события в глобализированном мире, несомненно, требуют еще большей проактивности и инициативности с нашей стороны. Именно поэтому президенту нужна максимально разносторонняя, профессиональная и своевременная соответствующая экспертиза — в оперативном темпе и в профессиональной модерации", — отметили в ОП.

По словам главы офиса Андрея Ермака, Украина заинтересована в развитии равноправного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми партнерами, и потенциал всех институтов власти должен быть использован на 100% для обеспечения полноправной интеграции страны в структуры Евросоюза и НАТО.

Напомним при этом, что ранее Жовква констатировал, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО 14 июня, так как он пройдет без стран-партнеров Альянса.