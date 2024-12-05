Київ ухвалив бюджет-2025: скільки грошей столиця витратить за основними напрямками

Київська міська рада на засіданні 5 грудня ухвалила бюджет міста на 2025 рік в сумі понад 90 мільярдів гривень. Про це повідомив столичний градоначальник Києва Віталій Кличко.

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"Бюджет збалансований. Важливо, щоб фінансово забезпеченими були найважливіші сфери і проекти. Щоб ми могли і військовим допомагати, і забезпечувати життєдіяльність столиці", - наголосив він.

Показники бюджету Києва-2025

Зокрема, на сферу освіти у ньому передбачено майже 32,4 мільярда гривень. Як зазначив Кличко, це питання є пріоритетним у кошторисі столиці, однак невизначеним залишається питання харчування школярів.

"У нас в бюджеті закладене фінансування харчування соціально незахищених категорій, але держава говорить про харчування усіх дітей. Тому уряд має визначитись: чи це буде додаткова субвенція з державного до місцевого бюджетів. Або нехай припинить ухвалювати популістські рішення!" – підкреслив мер.

В свою чергу, на транспортну галузь передбачено понад 18,6 мільярда гривень, причому 8 мільярдів складе дотація на роботу громадського транспорту. Це викликано тим, що тариф на проїзд є у кілька разів нижчим за його собівартість, а кошти за перевезення пільговиків держава, як вказав очільник міста, "хоч і обіцяє всі ці роки, але не компенсує".

"А у Києві практично кожен другий пасажир – пільговик, який їздить безкоштовно. При цьому треба і рухомий склад утримувати, ремонтувати, і купувати новий. Платити зарплатню працівникам і багато іншого", - додав він.

На житлово-комунальну сферу в бюджеті передбачили понад 7 мільярдів гривень, на соціальний захист - майже 10 мільярдів. Як вказав Кличко соціальне навантаження на столицю збільшилося: сьогодні в Києві мешкають 750 тисяч пенсіонерів, понад 160 тисяч інвалідів, понад 32 тисячі ветеранів, причому їхня кількість постійно зростає.

"З 2022 року в столицю приїхали 230 тисяч внутрішніх переселенців, тобто загалом ВПО сьогодні – більше 400 тисяч. Також із всіх жителів столиці майже 400 тисяч – це діти до 18 років. Усі ці люди потребують соціальної підтримки від міста", – підкреслив мер.

На сферу медицини депутати передбачили майже 6,5 мільярда гривень, а на допомогу Збройним силам України попередньо закладено 5 мільярдів гривень (ці кошти будуть відображені в міській цільовій програмі "Захисник Києва").

"Але, підкреслю, є багато спекуляцій на тему підтримки ЗСУ. 5 мільярдів – це тільки на матеріально-технічне забезпечення військових частин. Нагадаю, в бюджеті на цей рік ми попередньо передбачали 1 мільярд. Тому і на 2025-й це – не фінальна сума", - заявив очільник столиці.

За його словами, місто буде шукати можливості для збільшення цих видатків і спрямовуватиме більше коштів на підтримку військових підрозділів, на виплати захисникам, захисницям та їх родинам, на житло та реабілітацію військових. Він зазначив, що в 2024 році загальна сума підтримки сягнула майже 10 мільярдів гривень.

Програма економічного і соціального розвитку

Крім того, на засіданні в четвер Київрада ухвалила програму економічного і соціального розвитку міста на 2024-2026 роки. Згідно документу, на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури столиці буде спрямоано 14 мільярдів гривень: зокрема, на капітальні вкладення - 4 мільярда, а на капітальний ремонт – 10.

Кошти направлять, зокрема, на відновлення об’єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії, та на оновлення житлового фонду, а саме на капітальні ремонти, модернізацію і заміну ліфтів, заходи з безбар’єрності та енергоефективності, облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Будуть продовжені також роботи на об’єктах шляхової мережі та дорожньо-транспортної інфраструктури. Капітальні видатки спрямують на реконструкцію об’єктів критичної інфраструктури, безперебійна робота яких важлива не лише для столиці, а й для всього київського регіону.

Пріоритетом наступного року залишиться створення безпечних умов навчання та перебування учнів і вихованців у освітніх закладах. Для цього у програмі передбачили будівництво укриттів у закладах освіти та споруд подвійного призначення.

Окрім цього, як повідомили в міськраді, наступного року місто продовжить створення та оновлення центрів і закладів соціальної підтримки та реабілітації, модернізацію закладів охорони здоров’я.

Нова програма управління комунальною власністю

Також депутати схвалили міську цільову програму управління об’єктами комунальної власності на 2025-2027 роки. Її необхідність, як пояснив заступник мера Владислав Андронов, викликана критичною ситуацією щодо у збереженні технічної та правової документації на об’єкти нерухомості столиці.

Втрата ж таких документів, за його словами, може призвести до катастрофічних наслідків, зокрема до масових зловживань та незаконної зміни власника об’єктів. Чиновник нагадав, що під час збройної агресії РФ було знищено низку важливих архівів України, зокрема в Харкові, Чернігові, Маріуполі, Херсоні, Гостомелі тощо, які вже неможливо відновити.

"У той же час Київ зміг зберегти важливі правовстановлюючі документи завдяки оцифруванню та створенню електронної бази даних об’єктів нерухомості комунальної власності ще з 2017 року", – наголосив він.

За інформацією Андронова, на сьогодні вже оцифровано більше 350 тисяч справ, що складає 92% від усіх паперових носіїв. Також протягом 2025–2027 років передбачається: