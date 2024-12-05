Киев принял бюджет-2025: сколько денег столица потратит по основным направлениям

Киевский городской совет на заседании 5 декабря принял бюджет города на 2025 год в сумме более 90 миллиардов гривен. Об этом сообщил столичный градоначальник Киева Виталий Кличко.

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"Бюджет сбалансированный. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы", — подчеркнул он.

Показатели бюджета Киева-2025

В частности, на сферу образования в нем предусмотрено около 32,4 миллиарда гривен. Как отметил Кличко, этот вопрос является приоритетным в бюджете столицы, однако неопределенным остается вопрос питания школьников.

"У нас в бюджете заложено финансирование питания социально незащищенных категорий, но государство говорит о питании всех детей. Поэтому правительство должно определиться: будет ли это дополнительная субвенция из государственного в местные бюджеты. Или же пусть перестанет принимать популистские решения!" – подчеркнул мэр.

В свою очередь, на транспортную отрасль предусмотрено более 18,6 миллиарда гривен, причем 8 миллиардов составит дотация на работу общественного транспорта. Это вызвано тем, что тариф на проезд в несколько раз ниже себестоимости, а средства за перевозку льготников государство, как указал глава города, "хоть и обещает все эти годы, но не компенсирует".

"А в Киеве практически каждый второй пассажир – льготник, который ездит бесплатно. При этом нужно и подвижной состав содержать, ремонтировать, и покупать новый. Платить зарплату работникам и многое другое", — добавил он.

На жилищно-коммунальную сферу в бюджете предусмотрено более 7 миллиардов гривен, на социальную защиту – почти 10 миллиардов. Как отметил Кличко, социальная нагрузка на столицу увеличилась: сегодня в Киеве проживают 750 тысяч пенсионеров, более 160 тысяч инвалидов, более 32 тысяч ветеранов, причем их количество постоянно растет.

"С 2022 года в столицу приехали 230 тысяч внутренних переселенцев, то есть всего ВПЛ сегодня — более 400 тысяч. Также из всех жителей столицы почти 400 тысяч — это дети до 18 лет. Все эти люди нуждаются в социальной поддержке от города", — подчеркнул мэр.

На сферу медицины депутаты предусмотрели почти 6,5 миллиарда гривен, а на помощь Вооруженным силам Украины заложено 5 миллиардов гривен (эти средства будут отражены в городской целевой программе "Защитник Киева").

"Но, подчеркну, есть много спекуляций на тему поддержки ВСУ. 5 миллиардов – это только на материально-техническое обеспечение воинских частей. Напомню, в бюджете на этот год мы предварительно предусматривали 1 миллиард. Поэтому и на 2025-й это – не финальная сумма ", — заявил глава столицы.

По его словам, город будет искать возможности для увеличения этих расходов и будет направлять больше средств на поддержку военных подразделений, выплат защитникам, защитницам и их семьям, на жилье и реабилитацию военных. Он отметил, что в 2024 году общая сумма поддержки составила почти 10 миллиардов гривен.

Программа экономического и социального развития

Кроме того, на заседании в четверг Киевсовет принял программу экономического и социального развития города на 2024-2026 годы. Согласно документу, на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры столицы будет направлено 14 миллиардов гривен: в частности, на капитальные вложения — 4 миллиарда, а капитальный ремонт – 10.

Средства будут направлены, в частности, на восстановление объектов, поврежденных в результате военной агрессии, и на обновление жилищного фонда, а именно на капитальные ремонты, модернизацию и замену лифтов, меры по безбарьерности и энергоэффективности, обустройство сооружений гражданской защиты.

Будут продолжены работы на объектах дорожной сети и дорожно-транспортной инфраструктуры. Капитальные расходы будут направлены на реконструкцию объектов критической инфраструктуры, бесперебойная работа которых важна не только для столицы, но и для всего киевского региона.

Приоритетом на следующий год останется создание безопасных условий обучения и пребывания учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях. Для этого в программе предусмотрено строительство укрытий в учебных заведениях и сооружениях двойного назначения.

Кроме того, как сообщили в горсовете, в следующем году город продолжит создание и обновление центров и учреждений социальной поддержки и реабилитации, модернизацию учреждений здравоохранения.

Новая программа управления коммунальной собственностью

Также депутаты одобрили городскую целевую программу управления объектами коммунальной собственности на 2025-2027 годы. Ее необходимость, как пояснил заместитель мэра Владислав Андронов, вызвана критической ситуацией с сохранением технической и правовой документации на объекты недвижимости столицы.

Потеря таких документов, по его словам, может привести к катастрофическим последствиям, в частности к массовым злоупотреблениям и незаконному изменению владельца объектов. Чиновник напомнил, что во время вооруженной агрессии РФ был уничтожен ряд важных архивов Украины, в частности в Харькове, Чернигове, Мариуполе, Херсоне и Гостомеле., которые уже невозможно восстановить.

"В то же время Киев смог сохранить важные правоустанавливающие документы благодаря оцифровке и созданию электронной базы данных объектов недвижимости коммунальной собственности еще с 2017 года", — подчеркнул он.

По информации Андронова, на сегодняшний день уже оцифровано более 350 тысяч дел, что составляет 92% от всех бумажных носителей. Также в течение 2025-2027 годов предусмотрено: