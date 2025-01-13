У Києві ініціювали перевірки великогабаритного транспорту та пасажирських перевезень

У Києві ініціювали перевірки великогабаритного транспорту і пасажирських перевезень з метою виявлення порушень вагових норм та недотримання правил безпеки.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

За його словами, цими вихідними спільно з Укртрансбезпекою в місті Києві та Патрульною поліцією було проведено заходи щодо виявлення порушень габаритно-вагових норм та перевірки пасажирських перевезень.

За даними Укртрансбезпеки, у 2024 році в Києві складено 729 актів через порушення у сфері вантажних перевезень, серед яких:

54 випадки стосувалися міжнародних перевезень;

537 випадків — внутрішніх перевезень;

138 порушень — перевищення вагових параметрів;

122 випадки застосування блокувальних пристроїв.

"Проблема перевантажених вантажівок є критичною для стану столичних доріг. Автівки, що ігнорують габаритно-вагові норми, завдають значної шкоди інфраструктурі, на ремонт якої щороку витрачаються значні бюджетні кошти. У багатьох випадках причина погіршення стану доріг полягає не в матеріалах чи якості робіт, а у порушенні норм експлуатації", - наголосив Ткаченко.

Щодо пасажирських перевезень, то минулого року інспектори зафіксували 861 порушення як у міжнародних, так і у внутрішніх перевезеннях.

"Тут мова йде не лише про фінансові втрати, а й про безпеку пасажирів. Недотримання норм створює реальну загрозу життю та здоров’ю людей", - зауважив очільник КМВА.

Він додав, що посилені перевірки мають стати звичайною практикою, а у пріоритеті завжди повинні бути інтереси та безпека киян, а не "зручні" умови для бізнесу чи комунальних підприємств, які свідомо ігнорують встановлені правила.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації, призначивши замість нього Тимура Ткаченка. До цього він був заступником міністра розвитку громад та територій, а також обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.