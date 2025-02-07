У будівлі КМДА проходять обшуки: що відомо

Правоохоронці у п'ятницю, 7 лютого, прийшли з обшуками у Київську міську державну адміністрацію.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що обшуки проходять на підставі ухвали Печерського районного суду Києва від 28 січня 2025 року.

"Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році", – зауважили в КМДА.

Там додали, що надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.

Напередодні антикорупційні органи провели масштабні обшуки з викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київраді та КМДА.

НАБУ повідомляє, що діяльність фігурантів справи була спрямована на захоплення цінних земель столиці та забезпечення повного контролю над процесом прийняття рішень щодо їхнього розподілу, а також включала зловживання в бюджетній сфері та низку інших правопорушень. Про підозру повідомили 10 особам. Затримано сімох осіб, на причетність до злочинів перевіряється широке коло посадовців Київради та КМДА.

Імена не розголошуються. Однак, за інформацією Центру протидії корупції, обшуки, зокрема, пройшли у київського бізнесмена Дениса Комарницького. Серед фігурантів справи - заступник Віталія Кличка Петро Оленич, голова земельної комісії Київаради Михайло Терентьєв та членкиня цієї ж комісії Олена Марченко.

Денис Комарницький був лідером фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді з 2008 по 2010 роки.

Нагадаємо, у 2006-2010 роках головою Київської міської державної адміністрації був Леонід Черновецький.

Після виборів до Верховної Ради у 2019 році, за інформацією в ЗМІ, він отримав статус "смотрящего за Києвом". Його ім'я часто згадувалося у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Компанії, пов'язані з Комарницьким, регулярно отримували великі підряди від комунальних підприємств Києва на будівництво та реконструкцію. Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Як заявляв нардеп Гео Лерос, за посередництва народного депутата з фракції "Слуга народу" Миколи Тищенка та Дениса Комарницького Офіс президента систематично отримує "валютні кошти" зі столичного бюджету.