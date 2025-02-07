Кличко отреагировал на обыски в здании КГГА: что говорит

Правоохранители в пятницу, 7 февраля, пришли с обысками в Киевскую городскую государственную администрацию. Власти столицы сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы и заинтересованы в становлении правды и рассчитывают на объективное и беспристрастное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Обыски в КГГА

Обыски проходят на основании определения Печерского районного суда Киева от 28 января 2025 года.

"Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования и касаются возможных злоупотреблений служебных лиц, связанных с отчуждением имущества территориального общества г. Киева еще в 2009 году", — отметили в КГГА.

Там добавили, что предоставляют все необходимые документы, всесторонне содействуют правоохранительным органам в проведении процессуальных действий и рассчитывают на объективность и беспристрастность следствия.

Реакция Кличко

Обыски и публичные обвинения представителей столичных властей прокомментировал мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, власти столицы сотрудничают с правоохранительными органами, предоставляют все необходимые документы и заинтересованы в становлении правды и рассчитывают на объективное и беспристрастное расследование.

Кличко обещает, что если обнародованные факты будут доказаны в суде, то сразу будут управленческие решения.

Мэр столицы отмечает, что решения по земельным вопросам, о которых сегодня идет речь, принимались согласно регламенту и их поддерживали представители всех фракций (политических сил) Киевсовета – и при рассмотрении на комиссиях, и в сессионном зале.

"Бораться с коррупцией, безусловно, нужно! Потому что сегодня — один из ключевых вызовов для страны. И эта борьба должна быть эффективной и прозрачной — на всех уровнях и звеньях государственного управления", — убежден Кличко.

Что известно о земельной коррупции в КГГА

Ранее антикоррупционные органы провели масштабные обыски по разоблачению преступной организации, причастной к земельной коррупции в Киевсовете и КГГА.

НАБУ сообщает, что деятельность фигурантов дела была направлена на захват ценных земель столицы и обеспечение полного контроля над процессом принятия решений по их распределению, а также включала злоупотребления в бюджетной сфере и ряд других правонарушений. О подозрении сообщили 10 человек. Задержаны семь человек, на причастность к преступлениям проверяется широкий круг должностных лиц Киевсовета и КГГА.

Имена не разглашаются. Однако, по информации Центра противодействия коррупции, обыски, в частности, прошли у киевского бизнесмена Дениса Комарницкого. Среди фигурантов дела — заместитель Виталия Кличко Петр Оленич, председатель земельной комиссии Киевсовета Михаил Терентьев и член этой же комиссии Елена Марченко.

Денис Комарницкий был лидером фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете с 2008 по 2010 годы.

Напомним, в 2006-2010 годах главой Киевской городской государственной администрации был Леонид Черновецкий.

После выборов в Верховную Раду в 2019 году, по информации СМИ, он получил статус "смотрящего за Киевом". Его имя часто упоминалось в скандалах, связанных с непрозрачными застройками и распределением городских ресурсов.

Компании, связанные с Комарницким, регулярно получали большие подряды от коммунальных предприятий Киева на строительство и реконструкцию. В частности, он являлся бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Как заявлял нардеп Гео Лерос, при посредничестве народного депутата из фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и Дениса Комарницкого Офис президента систематически получает "валютные средства" из столичного бюджета.