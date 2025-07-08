Американская компания будет внедрять современные решения для распределенной генерации в Украине

Государственное АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) подписало меморандум о взаимопонимании с глобальной энергетической компанией GE Vernova (США) с целью внедрения инновационных решений в сфере распределенной генерации. Такое сотрудничество открывает новые возможности для украинских общин, стремящихся развивать собственные генерирующие мощности для обеспечения надежного и устойчивого энергоснабжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ЭКУ.

Сотрудничество будет основываться на комплексном подходе к внедрению проектов. Он включает техническую поддержку, финансовые, цифровые решения и регуляторное сопровождение, что позволяет общинам не только создавать собственные генерирующие мощности, но и эффективно управлять ими. Это также способствует ускорению интеграции распределенной генерации в объединенную энергосистему Украины.

"Результатом такого подхода должно стать повышение эффективности и выгодности проектов распределенной генерации в регионах Украины", – отметил Виталий Бутенко, генеральный директор ЭКУ.

Он добавил, что совместные проекты с таким глобальным партнером, как GE Vernova, имеют стратегическое значение для Украины, поскольку они предусматривают передовые технологии и возможности, обеспечивающие эффективную интеграцию новых генерирующих мощностей в энергосистему.

СПРАВКА:

АО "Энергетическая компания Украины" (ЭКУ) – национальная энергоснабжающая компания, один из лидеров по объемам покупки и продажи электроэнергии в Украине, а также импорта и экспорта электроэнергии ЕКУ основала государственную балансирующую группу участников рынка электроэнергии, которая в настоящее время является крупнейшей в Украине, а также входит в ТОП-2 офтейкера зеленой электроэнергии1.

100% ЭКУ принадлежит государству, управление компанией осуществляет Фонд государственного имущества Украины.

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) – это глобальная энергетическая компания, созданная с четкой миссией, объединяющей сегменты "Энергетика", "Ветроэнергетика" и "Электрификация", поддерживаемые бизнес-акселераторами. Штаб-квартира GE Vernova находится в Кембридже, штат Массачусетс, США, а ее команда насчитывает около 75 000 работников в примерно 100 странах мира.

Напомним, ЭКУ, Ассоциация "СИГРЭ – Украина" и Ассоциация малых городов Украины (АММУ) договорились о создании проектного офиса, на базе которого представители муниципалитетов смогут получить весь комплекс необходимых услуг по развитию новых энергетических мощностей — от формирования проектной идеи до сопровождения коммерческой деятельности в энергорынке.