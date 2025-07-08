Американська компанія впроваджуватиме сучасні рішення для розподіленої генерації в Україні

Державна АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) підписала меморандум про взаєморозуміння з глобальною енергетичною компанією GE Vernova (США) з метою впровадження інноваційних рішень у сфері розподіленої генерації. Така співпраця відкриває нові можливості для українських громад, які прагнуть розвивати власні генеруючі потужності для забезпечення надійного та стійкого енергопостачання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ЕКУ.

Зазначається, що співпраця ґрунтуватиметься на комплексному підході до впровадження проєктів. Він охоплює технічну підтримку, фінансові, цифрові рішення та регуляторний супровід, що дозволяє громадам не лише створювати власні генеруючі потужності, але й ефективно управляти ними. Це також сприяє пришвидшенню інтеграції розподіленої генерації в об’єднану енергосистему України.

"Результатом такого підходу має стати підвищення ефективності та вигідності проєктів розподіленої генерації в регіонах України", – зазначив Віталій Бутенко, генеральний директор ЕКУ.

Він додав, що спільні проєкти з таким глобальним партнером як GE Vernova мають стратегічне значення для України, оскільки вони передбачають передові технології та можливості, які забезпечують ефективну інтеграцію нових генеруючих потужностей в енергосистему.

ДОВІДКА:

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) – національна енергопостачальна компанія, один із лідерів за обсягами купівлі і продажу електроенергії в Україні, а також імпорту і експорту електроенергії. ЕКУ заснувала державну балансуючу групу учасників ринку електроенергії, яка нині є найбільшою за розміром в Україні, а також входить до ТОП-2 офтейкерів зеленої електроенергії. Клієнти компанії генерують 10% ВВП України.

100% ЕКУ належить державі, управління компанією здійснює Фонд державного майна України.

GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) – це глобальна енергетична компанія, створена з чіткою місією, що об’єднує сегменти "Енергетика", "Вітроенергетика" та "Електрифікація", підтримувані бізнес-акселераторами. Штаб-квартира GE Vernova розташована у Кембриджі, штат Массачусетс, США, а її команда налічує близько 75 000 працівників у приблизно 100 країнах світу.

Нагадаємо, ЕКУ, Асоціація "СІГРЕ – Україна" та Асоціація малих міст України (АММУ) домовились про створення проєктного офісу, на базі якого представники муніципалітетів зможуть отримати весь комплекс необхідних послуг щодо розвитку нових енергетичних потужностей — від формування проєктної ідеї до супроводу комерційної діяльності в енергоринку.