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Управляющий "облгазов Фирташа" перечислил в бюджет 934 тысячи гривен

газ
Фото: Ровенский филиал "Газсети"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обеспечило поступление средств в бюджет от АО "Черноморнафтогаз", которое управляет 26 облгазами Дмитрия Фирташа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что во исполнение требований предписания, вынесенного АРМА, управляющий активов АО «Черноморнафтогаз» осуществил перечисление в государственный бюджет средств на сумму 611 тыс. гривен.

Напомним, что по результатам проверки эффективности управления активами было установлено нарушение – неполное определение сумм доходов, полученных по договору управления. Это привело к недополучению государственным бюджетом более 611 тыс. грн. в первой половине 2024 года.

Кроме того, была дополнительно установлена еще одна сумма доначисления — более 320 тыс. грн. Управляющий добровольно выполнил все финансовые обязательства и перечислил дополнительно определенную сумму в бюджет.

Общая сумма поступлений в государственный бюджет составила более 934 тысяч гривен.

Как облгазы Фирташа перешли к государству?

Ряд газораспределительных предприятий в Украине связывали с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

В июне 2021 года в Государственном бюро расследований   заявили   о раскрытии схемы, согласно которой Министерство энергетики и угольной промышленности Украины передавало газораспределительные системы частным операторам в безвозмездное пользование. По данным следствия, это нанесло государству ущерб в 1,488 млрд гривен.

В связи с этим делом в конце мая 2022 года суд арестовал и   передал   в управление АРМА частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем.

Позже Кабинет министров передал арестованные активы 26 облгазов в управление "Черноморнафтогаза", входящее в группу "Нафтогаз". Активы были переданы с использованием особой процедуры.

АРМА заключила договор по управлению корпоративными правами "облгазов Фирташа" с "Черноморнефтегазом" в июле 2022 года.

Осенью того же года "Нафтогаз" создал ООО "Газораспределительные сети Украины" как национального оператора газораспределительной системы. Впоследствии в эту компанию   начали переходить арестованные газораспределительные фирмы,   у которых постепенно забирали лицензии на распределение.

Автор:
Светлана Манько