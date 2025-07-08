Управитель "облгазів Фірташа" перерахував до бюджету 934 тисяч гривень

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) забезпечило надходження коштів до бюджету від АТ "Чорноморнафтогаз", яке управляє 26 облгазами Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що на виконання вимог припису, винесеного АРМА, управитель активів АТ «Чорноморнафтогаз» здійснив перерахування до державного бюджету коштів у сумі 611 тис. гривень.

Нагадаємо, що за результатами перевірки ефективності управління активами було встановлено порушення — неповне визначення сум доходів, одержаних за договором управління. Це призвело до недоотримання державним бюджетом понад 611 тис. грн у першій половині 2024 року.

Крім того, було додатково встановлено ще одну суму донарахування — понад 320 тис. грн. Управитель добровільно виконав усі фінансові зобов’язання та перерахував додатково визначену суму до бюджету.

Загальна сума надходжень до державного бюджету склала понад 934 тисяч гривень.

Як облгази Фірташа перейшли до держави?

Низку газорозподільних підприємств в Україні повʼязували з бізнесменом Дмитром Фірташем.

У червні 2021 року в Державному бюро розслідувань заявили про розкриття схеми, за якою Міністерство енергетики та вугільної промисловості України передавало газорозподільні системи приватним операторам у безоплатне користування. За даними слідства, це завдало державі збитків на 1,488 млрд гривень.

У звʼязку з цією справою наприкінці травня 2022-го суд заарештував і передав в управління АРМА приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем.

Пізніше Кабінет міністрів передав заарештовані активи 26 облгазів в управління "Чорноморнафтогазу", яке входить до групи "Нафтогаз". Активи були передані із застосуванням особливої процедури.

АРМА уклало договір з управління корпоративними правами “облгазів Фірташа” з “Чорноморнафтогазом” у липні 2022 року.

Восени того ж року "Нафтогаз" створив ТОВ "Газорозподільні мережі України" як національного оператора газорозподільної системи. Згодом у цю компанію почали переходити заарештовані газорозподільні фірми, у яких поступово забирали ліцензії на розподіл.