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Пациенты Neuralink, которым вживили чипы в мозг, уже выполняют команды силой мысли

Neuralink, чипы, импланты
Один из пациентов смог устроиться на работу. Фото: Freepik

Семь пациентов, которым вживили мозговые чипы компании Илона Маска Neuralink, уже могут управлять компьютерами, проектировать 3D-детали и даже продолжать работать, несмотря на тяжелый паралич. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Quartz.

В статье отмечается, что четвертый пациент Neuralink стал первым человеком с мозговым имплантом, нашедшим работу. Он работает дома техником-геодезистом, используя программное обеспечение для компьютерного проектирования.

А первый пациент, 31-летний мужчина парализованный от плечей до низа, сначала использовал имплант только для игр. Но теперь он вышел далеко за пределы развлечений — сосредоточился на электронной почте, редактировании сайтов, исследованиях, банковских операциях и других ежедневных делах, фактически восстановив свою самостоятельность с помощью цифровых технологий.

Издание Quartz указывает, что на начальных стадиях развития рынка он будет сфокусирован на помощи людям с серьезными нарушениями опорно-двигательного аппарата. Но в будущем эта технология, вероятно, выйдет далеко за пределы этой группы. Таким образом, мозговые импланты готовятся бросить вызов базовым представлениям о возможностях человека и заставить общество задуматься о когнитивном совершенствовании.

Конкуренция в области мозговых имплантов

Несмотря на то, что Neuralink привлекает наибольшее внимание — благодаря промоциональным способностям Маска и недавнему раунду финансирования на $650 млн — компания далеко не единственная в этой области. Она сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны нескольких оппонентов, каждый из которых выбирает собственный технологический подход, что может определить, кто первым выйдет на рынок.

Издание отмечает, что компания Paradromics в прошлом месяце провела первое имплантирование собственного чипа, который имеет 1600 электродов по сравнению с 1024 в Neuralink. А компания Synchron имплантировала 10 людям чип без открытия черепа, вводя электроды через кровеносные сосуды. Кроме этого, Джефф Безос и Билл Гейтс помогут Synchron подключать свои чипы к устройствам Apple.

Напомним, почти 80% компаний хотят переквалифицировать сотрудников под работу по ИИ.

Автор:
Алик Сахно