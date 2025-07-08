Пацієнти Neuralink, яким вживили чіпи в мозок, вже виконують команди силою думки

Сім пацієнтів, яким вживили мозкові чіпи компанії Ілона Маска Neuralink, уже можуть керувати комп’ютерами, проєктувати 3D-деталі та навіть продовжувати працювати, попри важкий параліч. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Quartz .

У статті зазначається, що четвертий пацієнт Neuralink став першою людиною з мозковим імплантом, хто знайшов роботу. Він працює вдома техніком-геодезистом, використовуючи програмне забезпечення для комп’ютерного проєктування.

А перший пацієнт, 31-річний чоловік паралізований від плечей донизу, спочатку використовував імплант лише для ігор. Але тепер він вийшов далеко за межі розваг — зосередився на електронній пошті, редагуванні сайтів, дослідженнях, банківських операціях та інших щоденних справах, фактично відновлюючи свою самостійність за допомогою цифрових технологій.

Видання Quartz вказує, що на початкових стадіях розвитку ринку він буде сфокусований на допомозі людям із серйозними порушеннями рухливості. Але наслідки цієї технології, ймовірно, вийдуть далеко за межі цієї групи. У найближчому майбутньому фахівці вважають, що ця технологія стане доступною майже для кожної людини. Таким чином, мозкові імпланти готуються кинути виклик базовим уявленням про можливості людини та змусити суспільство замислитися над питаннями когнітивного вдосконалення.

Конкуренція в галузі мозкових імплантів

Попри те, що Neuralink привертає найбільше уваги — завдяки промоційним здібностям Маска та нещодавньому раунду фінансування на $650 мільйонів — компанія далеко не єдина в цій галузі. Вона стикається із серйозною конкуренцією з боку кількох суперників, кожен із яких обирає власний технологічний підхід, що може визначити, хто першим вийде на ринок.

Видання зазначає, що компанія Paradromics минулого місяця провела перше імплантування власного чіпа, який має 1600 електродів порівняно з 1024 у Neuralink. А компанія Synchron імплантувала 10 людям чіп без відкриття черепа, вводячи електроди через кровоносні судини. Крім цього, Джефф Безос та Білл Гейтс допоможуть Synchron підключати свої чіпи до пристроїв Apple.

Нагадаємо, майже 80% компаній хочуть перекваліфікувати співробітників під роботу з ШІ.