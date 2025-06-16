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НАБУ і САП завершили розслідування махінацій з вугіллям: що відомо про справу

вугілля, завод
Оборудку з вугіллям викрили у липні 2024 року. / Вікіпедія

Слідчі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) завершили розслідування у справі про махінації з вугіллям під час дії в країні воєнного стану. До списку підозрюваних потрапили колишні нардеп, високопосадовець Міненерго та директор "Укрвугілля". Їх дії завдали збитків держпідприємству майже на 12 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Що відомо про справу?

За даними слідства, наприкінці липня 2022 року через воєнні дії ринок вугілля в Україні був обмежений. Тому для сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабмін зобов’язав ДП "Укрвугілля" постачати вугілля визначеним виробникам електроенергії, зокрема державному ПАТ "Центренерго". Однак, "Укрвугілля" поставило приватній компанії майже 24 тис. тонн сировини, яку та перепродала з надлишком у майже 20 млн грн. У наслідку "Центренерго" недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля та було змушене викупити його у жовтні 2022 року за значно вищою ціною, переплативши майже 12 млн грн. Дану оборудку викрили у липні 2024 року.

Хто у списку підозрюваних?

Як повідомили в НАБУ, серед підозрюваних наступні посадовці:

  • ексзаступник міністра енергетики (2020-2021 років); 
  • екснардеп, експерший заступник голови комітету з питань будівництві, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради, бенефіціар приватної компанії; 
  • ексдиректор ДП "Укрвугілля".

Антикорупційне бюро наразі не оприлюднив іх прізвища.

Нагадаємо, нещодавно НАБУ і САП викрили корупційну схему в Мінрегіоні за участю чинного члена правління “Нафтогазу” та інших посадовців, яких підозрюють в незаконному отриманні землі в Києві з недооцінкою майже в п’ять разів і нанесенні державі збитків понад 1 млрд грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук