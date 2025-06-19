Завдав "Укрнафті" збитків на 16 млн грн: директору приватної компанії оголосили підозру

Директор приватної компанії підозрюється у заволодінні коштами "Укрнафти" та ухиленні від сплати податків на майже 10 млн гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Деталі справи

За даними слідства, у 2023 році, на тлі повномасштабної агресії РФ проти України, керівництво ПАТ "Укрнафта" прийняло рішення перемістити цінні нафтопродукти у більш безпечні місця зберігання, щоб захистити їх від руйнівного впливу ворога.

Для цього "Укрнафта" уклала договір про транспортне експедирування вагонів з приватною компанією, що передбачало тимчасове використання під'їзних колій.

Однак, як встановлено слідством, директор приватної компанії, зловживаючи довірою, надавав службовим особам ПАТ "Укрнафта" (які не були обізнані про його злочинний план) акти надання послуг із завідомо неправдивими відомостями.

У цих актах було вказано про нібито прийом вагонів та їх документальне відображення, хоча фактично вагони на під'їзні колії в межах залізничної станції не прибували.

Внаслідок таких дій ПАТ "Укрнафта" зазнало збитків на понад 16 млн грн.

Ухилення від сплати податків

Крім того, директор приватної компанії також підозрюється в укладанні договорів про надання транспортно-експедиційних послуг з підприємствами, що мають ознаки фіктивності. Це дозволило йому сформувати операції, які фактично не здійснювалися, і таким чином безпідставно ухилитися від сплати податків до бюджету на суму 9,9 млн грн.

На підставі вищезгаданого, директору приватного підприємства повідомлено про підозру у заволодінні коштами, ухиленні від сплати податків та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі триває виконання необхідних слідчих дій. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Досудове розслідування у справі здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України.

Нагадаємо, НАБУ і САП завершили розслідування у справі про махінації з вугіллям під час дії в країні воєнного стану. До списку підозрюваних потрапили колишні нардеп, високопосадовець Міненерго та директор "Укрвугілля". Їх дії завдали збитків держпідприємству майже на 12 млн грн.