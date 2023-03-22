Рада обязала бизнес хранить документы об уплате налогов 5 лет

Верховная Рада приняла законопроект №8131, предусматривающий имплементацию Украиной Стандарта отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Стандарт CRS), предусматривающий ежегодный международный автоматический обмен данных о финансовых счетах.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента, также сообщала экс-председатель Налогового комитета Нина Южанина.

Законопроект предусматривает внесение таких изменений в действующее законодательство:

введение сбора информации о структуре собственности и конечных бенефициарных (КБУ) владельцев иностранных компаний, имеющих в Украине постоянные представительства, или место эффективного управления, или штаб-квартиру;

сбора информации о партнерах и КБУ иностранных партнерств, осуществляющих деятельность или получающих доход, подлежащий налогообложению в Украине;

сбора информации о трастах, управляемых или администрируемых резидентами Украины;

обязательно хранение первичных документов бухгалтерского учета и финансовой отчетности юридическими лицами сроком не менее 5 лет после завершения отчетного периода или ликвидации компании.

Таким образом, основные нормы законопроекта предусматривают прямое требование для финансовых агентов применять правила стандарта отчетности CRS при осуществлении надлежащей комплексной проверки (due diligence) финансовых счетов и представлять в Государственную налоговую службу информацию о финансовых счетах резидентов других юрисдикций, являющихся участниками Многостороннего соглашения CRS.

Изменения будут действовать для всех юридических лиц: плательщиков налога на прибыль, плательщиков единого налога третьей группы, в том числе неприбыльных предприятий и организаций.

Документ был разработан при экспертной поддержке Глобального форума по вопросам прозрачности и обмена информацией для налоговых целей и Программы Европейского Союза по поддержке управления государственными финансами в Украине (EU4PFM).

Напомним, что в марте в Украине завершилась кампания по добровольному декларированию активов. За время ее действия было подано 845 деклараций. Общая стоимость задекларированных активов составила более 8 млрд. 823 млн. гривен. А общая сумма сбора – 547,5 млн гривен.

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