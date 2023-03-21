Налоговая амнистия в Украине: результаты, последствия и зарубежный опыт

Результатом пройденной налоговой амнистии сейчас в основном опыт. Поскольку ощутимого снижения тенизации экономики не произошло, а сумма поступлений оказалась значительно ниже, чем планировалось.

Одноразовое (специальное) добровольное декларирование проводилось в Украине с 1 сентября 2021 года по 1 марта 2023 года. Оно также предусматривает уплату сбора по одноразовому (специальному) добровольному декларированию по пониженной ставке (5-9%). Принятие закона № 1539-IX, согласно которому проводилось декларирование, ставило целью создание предпосылок для дальнейшей имплементации в Украине Плана противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения ( Плана действий BEPS ).

Учитывая обоснование законодателя, реализация налоговой амнистии преследовала как достижение внешнеполитических интересов, заключающихся в выполнении условий международных договоров, так и внутриполитических, заключающихся в увеличении налоговых поступлений в бюджет, при экономии административной и уголовной репрессии.

Само по себе определение налоговой амнистии достаточно тривиально, по отношению к сроку, предусмотренному национальным и зарубежными законодательствами. Однако на уровне основополагающих понятий под этим названием понимают узаконение средств, являющихся собственностью физических лиц, учреждений, организаций, в отношении которых в свое время ими, полностью или частично, не были уплачены налоги или существовали законодательные нарушения.

Налоговая амнистия не является уникальным для Украины явлением и практиковалась другими странами .

Аргентина: амнистия проводилась в течение 2016-2017 годов, задекларировано 116,8 млрд долл., бюджет получил 9,5 млрд долл., ставка 0-10%; Индия: первая амнистия 1997 года, задекларировано 8 млрд дол., бюджетом получено 2,5 млрд дол. (при ожидаемых 1 млрд долл.). Вторая амнистия проводилась в 2016 году, задекларировано 9,5 млрд. дол. (при наличии около 500 млрд долл. незадекларированных активов), бюджет получил 4,1 млрд долл., ставка 45%;

Индонезия: амнистия проводилась в 2016-2017 годах, задекларировано 366 млрд дол. (ожидание – 300 млрд дол.), бюджет получил 8 млрд дол. (ожидание – 11,6 млрд долл.);

Италия: первая амнистия проводилась в 2001-2002 годах, задекларировано 73 млрд евро, бюджет получил 1,4 млрд евро, ставка 2,5%. Вторая амнистия проводилась в 2009 году, задекларировано 80 млрд евро (при наличии примерно 500 млрд евро на зарубежных счетах), бюджет получил 4 млрд евро, ставка 5%;

Грузия: амнистия производилась в 2005 году, бюджет получил 35 тыс. дол. (ожидание – 4 млн долл.), ставка 1%;

Германия: амнистия проводилась в течение 2004–2005 годов, бюджет получил 1,2 млрд евро (ожидание – 5 млрд евро), ставка 25–35%;

Казахстан: первая амнистия 2001 года, задекларировано 0,5 млрд долл., ставка 0%. Вторая амнистия в 2006-2007 годах задекларировано 6,7 млрд дол. по ставке 10%.



В качестве примера успешной реализации налоговой амнистии попытаемся рассмотреть Италию, а именно первую амнистию 2001-2002 годов. Согласно Декрету о легализации, на заявителя возлагалось обязательство по уплате 2,5% задекларированной стоимости имущества или приобретению итальянских ценных бумаг на сумму, составляющую 12% стоимости скрытого имущества . В процессе такой амнистии налоговыми органами были выданы "сертификаты конфиденциального взноса", содержащие гарантии освобождения лица от представления декларации, уплаты налоговой задолженности и аудита средств, полученных в амнистию. Одновременно с проведением амнистии была существенно усилена ответственность за нарушение налогового законодательства: до проведения амнистии штрафные санкции за сокрытие имущества и капитала составляли от 250 до 2000 евро , после проведения амнистии – от 5% до 25% стоимости скрытого имущества с конфискацией имущества на такую же сумму.

Как можно заметить, законодателем был соблюден баланс между методами поощрения и принуждения, что привело к успешной реализации программы налоговой амнистии.

В то же время опыт налоговой амнистии в Турции 1998 года, при минимальном информировании со стороны государства, позволил детинизировать экономику. на 20 млрд долл. .

В процессе сравнения можно сделать вывод, что если в случае Италии налоговая амнистия происходила в процессе перехода страны на евро и ставила целью возвращение незадекларированных средств из зарубежных стран, целью Турции была исключительно детенизация.

Следует отметить, что приведенные примеры налоговых амнистий были далеко не первыми, ни для Италии, ни для Турции, что в совокупности с перечисленным указывает на необходимость наличия практики при реализации добровольного декларирования.

Что касается реализации налоговой амнистии в Украине, можно отметить следующее.

В течение действия налоговой амнистии было задекларировано 6,2 млрд грн , из которых сумма одноразового сбора составила 379,5 млн грн . Хотя сумма запланированных поступлений составила 20 млрд грн . Ощутимого снижения тенизации экономики не произошло. С учетом недостаточности поступлений, даже с продлением срока налоговой амнистии, результаты неудовлетворительны.

Выводы: учитывая тенденцию, а также потребность в повышении поступлений в бюджет во время войны, по всей вероятности, со стороны государства может начаться активизация борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Невозможность задекларировать доходы в ежегодной декларации гражданами, учреждениями, организациями может являться результатом бюрократизации налоговой системы, отсутствия выгоды, возможности пользования имуществом, без предварительной декларации и т.д. При надлежащей проработке и реализации налоговая амнистия является либеральным способом уплаты поступлений в бюджет, без чрезмерной потери средств, ухудшения репутации и отношений с государством.