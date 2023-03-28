Більшість нових бізнесів українці відкривають у сфері роздрібної торгівлі

За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОП. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі.

Про це повідомила платформа Опендатабот.

Зазначається, що після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою "Дії" лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

Вже у квітні їх кількість зросла удесятеро — до 12,6 тисяч справ. Відтоді кількість нових ФОП збільшувалася, сягнувши піку у вересні з 20,1 тисяч.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими, пов’язаного з блекаутами та масовими обстрілами Росією цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Аналітики зауважують, що найбільшу кількість нових ФОП від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни — 29 тисяч. На Львівщині з’явилось 16,8 тисяч фопів, замикає трійку Дніпропетровщина — там зареєстрували 15,9 тисяч нових бізнесів.

"Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових фопів посідав КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що у 2022 до топу увірвалися ФОП, пов’язані з торгівлею. Нові ФОП-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі.

Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають 5 та 7 місця у переліку відповідно.

Нагадаємо, в 2023 році, станом на початок березня зареєстрували 36 892 нових ФОП, з них 51% або 18 776 створили жінки. Тобто кожен другий малий бізнес в Україні відкриває жінка.