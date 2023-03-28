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Категорія
Бізнес
Дата публікації

Більшість нових бізнесів українці відкривають у сфері роздрібної торгівлі

Більшість нових бізнесів українці відкривають у сфері роздрібної торгівлі
Фото: Depositphotos

За останній рік в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ було зареєстровано понад 202 тисячі нових ФОП. Більшість нових бізнесів відкриваються у сфері роздрібної торгівлі.

Про це повідомила платформа Опендатабот.

Зазначається, що після відновлення можливості відкривати власну справу за допомогою "Дії" лише за першу добу було зареєстровано понад тисячу нових бізнесів.

Вже у квітні їх кількість зросла удесятеро — до 12,6 тисяч справ. Відтоді кількість нових ФОП збільшувалася, сягнувши піку у вересні з 20,1 тисяч.

Після невеликого спаду протягом осені та початку зими,  пов’язаного з блекаутами та масовими обстрілами Росією цивільної інфраструктури, на початку 2023 кількість нових малих та середніх бізнесів знову почала рости.

Фото 2 — Більшість нових бізнесів українці відкривають у сфері роздрібної торгівлі

Аналітики зауважують, що найбільшу кількість нових ФОП від початку повномасштабного вторгнення зареєстрували кияни — 29 тисяч. На Львівщині  з’явилось 16,8 тисяч фопів, замикає трійку Дніпропетровщина — там зареєстрували 15,9 тисяч нових бізнесів.

Фото 3 — Більшість нових бізнесів українці відкривають у сфері роздрібної торгівлі

"Війна змінила також й напрямки діяльності малого та середнього бізнесів. Так, перед початком повномасштабного вторгнення перше місце за кількістю реєстрацій нових фопів посідав КВЕД "Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність", а категорії "Надання інформаційних послуг" та "Надання інших індивідуальних послуг" обіймали третю та четверту позиції", - підкреслюють аналітики.

Вони зауважують, що у 2022 до топу увірвалися ФОП, пов’язані з торгівлею. Нові ФОП-програмісти посунулися на друге місце, поступаючись бізнесам у сфері роздрібної торгівлі.

Третє місце посідають справи у сфері оптової торгівлі автотранспортом. Натомість інформаційні та індивідуальні послуги обіймають 5 та 7 місця у переліку відповідно.

Фото 4 — Більшість нових бізнесів українці відкривають у сфері роздрібної торгівлі

Нагадаємо, в 2023 році, станом на початок березня зареєстрували 36 892 нових ФОП, з них 51% або 18 776 створили жінки. Тобто кожен другий малий бізнес в Україні відкриває жінка.

Автор:
Світлана Манько