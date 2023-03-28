Большинство новых бизнесов украинцы открывают в сфере розничной торговли

За последний год в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ было зарегистрировано более 202 тысяч новых ФЛП. Большинство новых бизнесов открывается в сфере розничной торговли.

Об этом сообщила платформа Опендатабот.

Отмечается, что после возобновления возможности открывать собственное дело с помощью "Дії" только за первые сутки было зарегистрировано более тысячи новых бизнесов.

Уже в апреле их количество возросло в десять раз — до 12,6 тысячи. С тех пор количество новых ФЛП увеличивалось, достигнув пика в сентябре в 20,1 тысячи.

После небольшого спада в течение осени и начала зимы, связанного с блекаутами и массовыми обстрелами Россией гражданской инфраструктуры, в начале 2023 г. количество новых малых и средних бизнесов снова начало расти.

Аналитики отмечают, что наибольшее количество новых ФЛП с начала полномасштабного вторжения зарегистрировали киевляне – 29 тысяч. На Львовщине появилось 16,8 тысячи ФЛП, замыкает тройку Днепропетровщина — там зарегистрировали 15,9 тысячи новых бизнесов.

"Война изменила также направления деятельности малого и среднего бизнесов. Так, перед началом полномасштабного вторжения первое место по количеству регистраций новых ФЛП занимал КВЭД "Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность", а категории "Оказание информационных услуг" и "Предоставление других индивидуальных услуг" занимали третью и четвертую позиции", - подчеркивают аналитики.

Они отмечают, что в 2022 году в топ ворвались ФЛП, связанные с торговлей. Новые ФЛП-программисты подвинулись на второе место, уступая бизнесам в сфере розничной торговли.

Третье место занимают дела в сфере оптовой торговли автотранспортом. В то же время информационные и индивидуальные услуги занимают 5 и 7 места в перечне соответственно.

Напомним, в 2023 году по состоянию на начало марта зарегистрировали 36 892 новых ФЛП, из них 51% или 18 776 создали женщины. То есть, каждый второй малый бизнес в Украине открывает женщина.