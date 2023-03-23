Як зимові блекаути змінили українські кафе та магазини і зробили бізнес більш стійким

21 березня настала остаточна весна - день весняного рівнодення. Можна підбивати підсумки зими та резюмувати, як українська сфера гостинності та послуг пережила блекаути. Відзначу кілька трендів, орієнтуючись на нашу Карту світла.

Напочатку листопада 2022 було нервово: "Як виживатимемо без світла? Де купуватимемо їжу? Як працюватимемо?". Ми думали, чим можемо допомогти. Вирішили робити те, що гарно вміємо - запустити онлайн-карту, почали позначати заклади з автономним живленням.

Запропонували закладам безкоштовно додаватися. Відгукнулося понад 12 тисяч - кафе, крамниці, коворкінги, поштові відділення, салони, студії, майстерні, заправки, банки, готелі. Користувачам карта теж стала у пригоді - близько пів мільйона переглядів за листопад.

Цифри про немережевий бізнес

Щоб приблизно оцінити, як війна та блекаути змінили наші кафе, магазини, салони, майстерні, порівняймо статуси закладів, котрі подавали заявки на початку та під кінець блекаутів.

Наявність генератора у закладу:

листопад 2022 - 47% заявок

грудень 2022 - 77%

січень 2023 - 84%

лютий 2023 - 78%

Публічний WiFi під час відключень світла:

листопад 2022 - не фіксували

грудень 2022 - 65%

січень 2023 - 76%

лютий 2023 - 89%

Безкоштовна підзарядка телефона:

листопад 2022 - не фіксували

грудень 2022 - 83%

січень 2023 - 80%

лютий 2023 - 94%

Укриття:

листопад 2022 - не фіксували

грудень 2022 - 37%

січень 2023 - 49%

лютий 2023 - 32%

Starlink:

листопад 2022 - не фіксували

грудень 2022 - 7%

січень 2023 - 16%

лютий 2023 - 8%

Тож відсоток закладів з генераторами зріс у понад півтора раза. WiFi під час відключень світла та безкоштовна зарядка телефона стали звичайним явищем. Кількість укриттів особливо не змінилася, старлінки масовими не стали.

Карта світла - заклади, що мають автономне живлення

Ідеальний заклад

Загалом опис ідеального закладу за час війни та блекаутів значно трансформувався. У переліку переваг головні місця посіли:

світло

тепло

можливість підзарядки гаджетів

інтернет

укриття

Український бізнес вчергове продемонстрував вміння швидко адаптуватися. Немає світла - варимо каву у турці на вуглях, не працює електроплита - печемо піцу на дровах. Йога при генераторах? Чому б ні.

Кілька цитат з заявок Карти світла:

“Йога і генератор! Заряджаємо гаджети і заряджаємось самі”.

“Готуємо дуже смачну каву, роздаємо вай-фай і промені любові”

“У нас завжди тепло, світло та вайфайно”.

Ренесанс коворкінгів

Ще один тренд - коворкінги. Їх сильно потріпало під час карантинних локдаунів, але під час блекаутів ці простори для комфортної роботи знову стали актуальні.

Крім самих коворкінгів місця для праці з автономним живленням пропонували бізнес-центри. Функцію коворкінгу додавали незламні кафе, ресторани, готелі та навіть картинна галерея з Одеси. Деякі кафе пропонували сидіти з ноутом без доплати, інші вводили за послугу додатковий цінник - наприклад, 120 грн замовлення, 60 грн наступні години.

Цілком типові описи закладів воєнної зими в Україні:

“У нас ресторан італійської кухні, також є окрема зона для коворкінгу”,

“Кав'ярня, бар та коворкінг”,

“Світло, інтернет, місця, кава, чай приємні люди :),

Торговельно-розважальні центри Києва пропонували простори, у яких можна працювати безкоштовно. ТРЦ River Mall, ТРЦ Lavina Mall, Епіцентр на Почайні, ТРЦ РайON, DREAM, Даринок, Respublika Park запрошували грітися, підзаряджатися, працювати.

“Коли розрядився ноутбук, а керівник чекає звіт. Коли хочеться гарячої їжі, а можливості розігріти її немає. Коли вдома дуже холодно, дитині нудно”, - пропонували у ТРЦ РайON.

Мережа «Сільпо» відкрила в Києві автоковоркінг. Працюєш прямо з автівки, сидячи на паркінгу, підключившись до Starlink. Під час обідньої перерви за бажанням можна замовити доставку продуктів до автомобіля.

Ближче до людей

Стало більше бізнесів, які готові допомогти не тільки чинним, а й потенційним клієнтам. Напевно всі чули історію про те, як до пунктів Rozetka приходила жінка з мʼясорубкою, щоб докрутити котлети.

Покласти подовжувачі з розетками, запропонувати шнурки зарядки стало нормальним явищем для кафе, супермаркетів, салонів краси, клінік.

Хоча на початку з цим траплялись неприємності. Власник одного з київських салонів просив нас прибрати інформацію про підзарядку, бо у пікові моменти люди приходили групами, приносили заряджати здавалось все. Невеличкий салон не був розрахований на такий аншлаг.

Зараз генератори українських бізнесів все частіше припадають пилом. Але гріє відчуття, що за потреби їх можна запустити у будь-який момент. Ми вийшли з цієї зими ще витривалішими.