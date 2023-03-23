Как зимние блекауты изменили украинские кафе и магазины и сделали бизнес более устойчивым

21 марта наступила окончательная весна – день весеннего равноденствия. Можно подводить итоги зимы и резюмировать, как украинская сфера гостеприимства и услуг пережила блекауты. Отмечу несколько трендов, ориентируясь на нашу Карту света .

В начале ноября 2022 было нервно: "Как будем выживать без света? Где будем покупать еду? Как будем работать?". Мы думали, чем мы можем помочь. Решили делать то, что хорошо умеем – запустить онлайн-карту, начали помечать заведения с автономным питанием.

Предложили заведениям бесплатно прилагаться. Откликнулось более 12 тысяч – кафе, магазины, коворкинги, почтовые отделения, салоны, студии, мастерские, заправки, банки, отели. Пользователям карта тоже пригодилась – около полумиллиона просмотров за ноябрь.

Цифры о несетевом бизнесе

Чтобы примерно оценить, как война и блекауты изменили наши кафе, магазины, салоны, мастерские, сравним статусы заведений, которые подавали заявки в начале и под конец блекаутов.

Наличие генератора у заведения:

ноябрь 2022 – 47% заявок

декабрь 2022 – 77%

январь 2023 – 84%

февраль 2023 - 78%

Публичный WiFi при отключении света:

ноябрь 2022 – не фиксировали

декабрь 2022 – 65%

январь 2023 – 76%

февраль 2023 – 89%

Бесплатная подзарядка телефона:

ноябрь 2022 – не фиксировали

декабрь 2022 – 83%

январь 2023 – 80%

февраль 2023 - 94%

Укрытие:

ноябрь 2022 – не фиксировали

декабрь 2022 – 37%

январь 2023 – 49%

февраль 2023 - 32%

Starlink:

ноябрь 2022 – не фиксировали

декабрь 2022 – 7%

январь 2023 – 16%

февраль 2023 – 8%

Поэтому процент заведений с генераторами вырос более чем в полтора раза. WiFi во время отключения света и бесплатная зарядка телефона стали обычным явлением. Количество укрытий особо не изменилось, старлинки массовыми не стали.

Карта света – заведения, имеющие автономное питание

Идеальное заведение

В общем, описание идеального заведения за время войны и блекаутов значительно трансформировалось. В перечне преимуществ главные места заняли:

свет

тепло

возможность подзарядки гаджетов

интернет

укрытие

Украинский бизнес в очередной раз продемонстрировал умение быстро адаптироваться. Нет света – варим кофе в турке на углях, не работает электроплита – печем пиццу на дровах. Йога при генераторах? Почему бы и нет.

Несколько цитат из заявок Карты света:

“Йога и генератор! Заряжаем гаджеты и заряжаемся сами”.

"Готовим очень вкусный кофе, раздаем вай-фай и лучи любви"

"У нас всегда тепло, светло и вайфайно".

Ренессанс коворкингов

Еще один тренд – коворкинги. Их сильно потрепало во время карантинных локдаунов, но во время блекаутов эти просторы для комфортной работы снова стали актуальны.

Кроме самих коворкингов места для работы с автономным питанием предлагали бизнес-центры. Функцию коворкинга добавляли несокрушимые кафе, рестораны, гостиницы и даже картинная галерея из Одессы. Некоторые кафе предлагали сидеть с ноутом без доплаты, другие вводили за услугу дополнительный ценник – например, 120 грн. заказ, 60 грн. следующие часы.

Вполне типичны описания заведений военной зимы в Украине:

"У нас ресторан итальянской кухни, также есть отдельная зона для коворкинга",

"Кофейня, бар и коворкинг",

“Свет, интернет, места, кофе, чай приятные люди :),

Торгово-развлекательные центры Киева предлагали просторы, в которых можно работать бесплатно. ТРЦ River Mall, ТРЦ Lavina Mall, Эпицентр на Почайне, ТРЦ РайON, DREAM, Даша, Respublika Park приглашали греться, подзаряжаться, работать.

Когда разрядился ноутбук, а руководитель ждет отчет. Когда хочется горячей еды, а возможности разогреть ее нет. Когда дома очень холодно, ребенку скучно”, – предлагали в ТРЦ РайON.

Сеть "Сільпо" открыла в Киеве автоковоркинг. Работаешь прямо с автомобиля, сидя на паркинге, подключившись к Starlink. Во время обеденного перерыва можно заказать доставку продуктов к автомобилю.

Ближе к людям

Стало больше бизнесов, готовых помочь не только действующим, но и потенциальным клиентам. Наверное, все слышали историю о том, как к пунктам Rozetka приходила женщина с мясорубкой, чтобы докрутить котлеты.

Положить удлинители с розетками, предложить зарядные шнурки стало нормальным явлением для кафе, супермаркетов, салонов красоты, клиник.

Хотя в начале с этим случались неприятности. Владелец одного из киевских салонов просил убрать информацию о подзарядке, потому что в пиковые моменты люди приходили группами, приносили заряжать казалось все. Небольшой салон не был рассчитан на аншлаг.

Сейчас генераторы украинских бизнесов все чаще пылятся. Но греет чувство, что при необходимости их можно запустить в любой момент. Мы вышли из этой зимы еще более выносливыми.