Бізнес в лютому значно пом’якшив негативні очікування, однак це не про будівельників - НБУ

У лютому український бізнес суттєво пом’якшив негативні оцінки щодо власної економічної діяльності: економічна активність поступово відновлюється в усіх секторах, крім будівництва.

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Як повідомляють в Національному банку України, розрахований ним індекс очікувань ділової активності в лютому значно підвищився - до 45 з 37,5 у січні (втім, нагадаємо, що нейтральний показник індексу - це 50).

Зокрема, підприємства промисловості пом’якшили песимістичні очікування стосовно власних економічних перспектив через поступове відновлення електропостачання та закупівлю альтернативних джерел енергії: секторальний індекс у лютому зріс до 47,2 з 40,6 у січні.

Опитані НБУ респонденти уперше з жовтня минулого року очікують зростання обсягів виготовленої продукції, а вперше після лютого 2022 року - і обсягів нових експортних замовлень. Також суттєво поліпшилися, хоча все ще залишаються негативними, очікування щодо обсягів нових замовлень на продукцію.

Суттєво пом’якшили негативні очікування щодо своєї діяльності підприємства торгівлі завдяки поступовій адаптації до відключень електроенергії, налагодженню ланцюгів постачання товарів, а також сезонному фактору. Індекс очікувань у цій галузі в лютому зріс з 33,9 у січні відразу до 47.

Зазначається, що представники цього сектору суттєво поліпшили свої очікування щодо товарообороту, обсягів закупівлі товарів для продажу та обсягів запасів/залишків товарів для продажу. Водночас послабилися оцінки щодо зменшення торговельної маржі.

Підприємства сфери послуг дещо послабили, проте зберегли песимістичні оцінки щодо своїх економічних результатів, зважаючи на зниження купівельної спроможності населення, підвищення тарифів та проблеми з логістикою: секторальний індекс в лютому становив 43,2 порівняно з 37,2 у січні.

За спостереженням Нацбанку, в цій галузі значно пом’якшилися негативні очікування щодо обсягів наданих послуг, нових замовлень, а також обсягів послуг у процесі виконання.

В своб чергу, підприємства будівництва, на відміну від інших бізнесів, дещо погіршили свої очікування, зважаючи на сезонний фактор, низьку фінансову спроможність споживачів та перебої з постачанням електроенергії: цей секторальний індекс склав 33,5 проти 34,5 у січні.

Так, будівельники посилили негативні очікування щодо обсягів виконаних будівельних робіт та водночас очікують зменшення обсягів нових замовлень, а також обсягів закупівлі сировини та матеріалів.

Як вказують в НБУ, більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, зараз сподіваються на повільніше зростання закупівельних цін та цін підрядників, а також цін і тарифів на власну продукцію/послуги. При цьому підприємства всіх секторів планують зменшувати загальну чисельність працівників на виробництві.

Щомісячне опитування керівників підприємств проводилося з 2 до 21 лютого. В опитуванні взяли участь 458 підприємств. Серед опитаних 46,7% – компанії промисловості, 27,9% – сфери послуг, 20,7% – торгівлі, 4,6% – будівництва. 32,8% респондентів – великі підприємства, 29,9% – середні, 37,3% – малі. 33% опитаних здійснюють експортні та імпортні операції, 10% – лише експортні, 15,5% – лише імпортні, 41,5% – не здійснюють зовнішньоекономічні операції.

Джерело фото: ua.depositphotos.com