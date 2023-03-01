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Бизнес в феврале значительно смягчил негативные ожидания, однако это не о строителях – НБУ
В феврале украинский бизнес существенно смягчил негативные оценки собственной экономической деятельности: экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства.
Как сообщают в Национальном банке Украины, рассчитанный им индекс ожиданий деловой активности в феврале значительно повысился – до 45 с 37,5 в январе (впрочем, напомним, что нейтральный показатель индекса – это 50).
В частности, предприятия промышленности смягчили пессимистические ожидания по поводу собственных экономических перспектив из-за постепенного восстановления электроснабжения и закупки альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47,2 с 40,6 в январе.
Опрошенные НБУ респонденты впервые с октября прошлого года ожидают роста объемов производимой продукции, а впервые после февраля 2022 года - и объемов новых экспортных заказов. Также существенно улучшились, хотя все еще остаются отрицательными, ожидания объемов новых заказов на продукцию.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Существенно смягчили негативные ожидания относительно деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепей поставок товаров, а также сезонному фактору. Индекс ожиданий в этой сфере в феврале вырос с 33,9 в январе сразу до 47.
Представители этого сектора существенно улучшили свои ожидания относительно товарооборота, объемов закупки товаров для продажи и объемов запасов/остатков товаров для продажи. В то же время ослабились оценки уменьшения торговой маржи.
Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс в феврале составил 43,2 по сравнению с 37,2 в январе.
По наблюдению Нацбанка, в этой сфере значительно смягчились негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения.
В свою очередь строительные предприятия, в отличие от других бизнесов, несколько ухудшили свои ожидания, учитывая сезонный фактор, низкую финансовую способность потребителей и перебои со снабжением электроэнергией: этот секторальный индекс составил 33,5 против 34,5 в январе.
Так, строители ужесточили негативные ожидания относительно объемов выполненных строительных работ и в то же время ожидают уменьшения объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.
Как указывают в НБУ, большинство участвующих в опросах предприятий сейчас надеются на более медленный рост закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги. При этом предприятия всех секторов планируют сокращать общую численность работников на производстве.
Ежемесячный опрос руководителей предприятий проводился со 2 по 21 февраля. В опросе приняло участие 458 предприятий. В числе опрошенных 46,7% – компании промышленности, 27,9% – сферы услуг, 20,7% – торговли, 4,6% – строительства. 32,8% респондентов – крупные предприятия, 29,9% – средние, 37,3% – малые. 33% опрошенных осуществляют экспортные и импортные операции, 10% – только экспортные, 15,5% – только импортные, 41,5% – не осуществляют внешнеэкономические операции.
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