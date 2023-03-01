Бизнес в феврале значительно смягчил негативные ожидания, однако это не о строителях – НБУ

В феврале украинский бизнес существенно смягчил негативные оценки собственной экономической деятельности: экономическая активность постепенно восстанавливается во всех секторах, кроме строительства.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Как сообщают в Национальном банке Украины, рассчитанный им индекс ожиданий деловой активности в феврале значительно повысился – до 45 с 37,5 в январе (впрочем, напомним, что нейтральный показатель индекса – это 50).

В частности, предприятия промышленности смягчили пессимистические ожидания по поводу собственных экономических перспектив из-за постепенного восстановления электроснабжения и закупки альтернативных источников энергии: секторальный индекс в феврале вырос до 47,2 с 40,6 в январе.

Опрошенные НБУ респонденты впервые с октября прошлого года ожидают роста объемов производимой продукции, а впервые после февраля 2022 года - и объемов новых экспортных заказов. Также существенно улучшились, хотя все еще остаются отрицательными, ожидания объемов новых заказов на продукцию.

Существенно смягчили негативные ожидания относительно деятельности предприятия торговли благодаря постепенной адаптации к отключениям электроэнергии, налаживанию цепей поставок товаров, а также сезонному фактору. Индекс ожиданий в этой сфере в феврале вырос с 33,9 в январе сразу до 47.

Представители этого сектора существенно улучшили свои ожидания относительно товарооборота, объемов закупки товаров для продажи и объемов запасов/остатков товаров для продажи. В то же время ослабились оценки уменьшения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг несколько ослабили, однако сохранили пессимистические оценки своих экономических результатов, учитывая снижение покупательной способности населения, повышение тарифов и проблемы с логистикой: секторальный индекс в феврале составил 43,2 по сравнению с 37,2 в январе.

По наблюдению Нацбанка, в этой сфере значительно смягчились негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения.

В свою очередь строительные предприятия, в отличие от других бизнесов, несколько ухудшили свои ожидания, учитывая сезонный фактор, низкую финансовую способность потребителей и перебои со снабжением электроэнергией: этот секторальный индекс составил 33,5 против 34,5 в январе.

Так, строители ужесточили негативные ожидания относительно объемов выполненных строительных работ и в то же время ожидают уменьшения объемов новых заказов, а также объемов закупки сырья и материалов.

Как указывают в НБУ, большинство участвующих в опросах предприятий сейчас надеются на более медленный рост закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги. При этом предприятия всех секторов планируют сокращать общую численность работников на производстве.

Ежемесячный опрос руководителей предприятий проводился со 2 по 21 февраля. В опросе приняло участие 458 предприятий. В числе опрошенных 46,7% – компании промышленности, 27,9% – сферы услуг, 20,7% – торговли, 4,6% – строительства. 32,8% респондентов – крупные предприятия, 29,9% – средние, 37,3% – малые. 33% опрошенных осуществляют экспортные и импортные операции, 10% – только экспортные, 15,5% – только импортные, 41,5% – не осуществляют внешнеэкономические операции.

Источник фото: ua.depositphotos.com