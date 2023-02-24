Год несокрушимости: ключевые события, которые оказали влияние на бизнес и определяют будущее страны

В начале вторжения наше государство переживало драматические события не только на фронтах и линиях столкновения. С 24 февраля 2022 года украинский бизнес оказался в беспрецедентно сложных условиях: когда нужно работать вопреки полномасштабным боевым действиям на территории нашей страны, когда нарушены почти все логистические цепочки, когда существуют огромные риски – от потери активов до кризиса неплатежей и т.д., когда зарубежным партнерам было страшно сотрудничать с партнерами из Украины и не было уверенности в завтрашнем дне.

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Многочисленные кибератаки осуществлялись на всю ключевую инфраструктуру нашего государства с первого дня войны и проходят по сей день. Атаки на сети и серверы государства заставили власти в начале войны закрыть все публичные реестры данных. По соображениям безопасности был закрыт Единый портал открытых данных.

Закрытие доступа к реестрам открытых данных остановило всю деятельность, связанную с учетом информации о физических и юридических лицах, имуществе, документах, создаваемых и ведущихся государством. Это существенно усилило риски для стабильного функционирования экономики Украины: у предпринимателей исчезла возможность комплексно проверять благонадежность их контрагентов, увеличились коррупционные риски, уменьшился уровень общественного контроля над действиями власти и т.д.

Только с мая 2022 года работу государственных реестров начали частично возобновлять. А Единый портал открытых данных возобновил свою работу только 1 августа. Однако в нем перестали публиковать 141 набор данных, потому что их доступность якобы несет потенциальные риски. Среди них Единый государственный реестр юридических и физических лиц предпринимателей (ЕГРПОУ). На сегодняшний день часть данных все еще остается закрытой до окончания действия военного положения.

С начала марта и до конца первой военной весны Верховной Радой было принято множество изменений касательно действующего законодательства, а центральными органами государственной исполнительной власти было создано большое количество подзаконных нормативно-правовых актов. С начала марта количество законодательных новаций было поразительным – государство быстро училось жить в режиме военного положения. В начале полномасштабного вторжения в стране почти полностью остановилась работа и судебная система. Начиная с апреля-мая, украинские суды начали постепенно возобновлять свою работу.

Многие события, произошедшие в 2022 году, определили векторы движения нашей страны на будущее. В частности, были максимально интенсифицированы евроинтеграционные процессы. Наша страна стремится стать полноправным членом Европейского союза. Этот путь предполагает множество изменений и трансформаций, которые должны пройти как наше государство, так и бизнес.Специально к годовщине национального сопротивления компания LIGA ZAKON тщательно собрали и проанализировали ключевые события, которые происходили за этот год в стране и деловой среде: важнейшие изменения в законодательстве, судоустройстве и работе судебной системы, работе государственных реестров открытых данных, введение ограничений и санкций, потому что все это есть важными факторами безопасности бизнеса – это проект «Год несокрушимости».

Отслеживая эту информацию, вы сможете существенно минимизировать риски и строить стратегии развития. Собранную информацию мы специально дополнили ссылками для более тщательного ее анализа и проверки данных, о предприятиях и организациях и т.д.

Проект «Год несокрушимости» созданный чтобы посмотреть на год войны и пройденный всеми нами путь, вспомнить важное, взглянуть на события под другим углом, подвести итоги и сделать выводы на будущее.

Война продолжается, и мы должны продолжать работать ради победы Украины. Чтобы быть уверенными в безопасности собственного бизнеса, партнерах и смело идти вперед, рекомендуем регулярно отслеживать изменения в упомянутых сферах. От 24 февраля пользователи LIGA360 не теряли доступа ко всем важным данным и могли получать важную для них и функционированиия их бизнесов ежедневно обновляемую информацию. Сервисы и серверы ІТ-платформы ни разу не прекращали свою работу с начала войны и по сей день. Используя сервис, вы можете быть уверены, что получите доступ к важной информации и сможете эффективно управлять личными и корпоративными рисками.