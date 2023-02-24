Рік незламності: ключові події, які мали вплив на бізнес та визначають майбутнє країни

На початку вторгнення наша держава переживала драматичні події не лише на фронтах та лініях зіткнення. З 24 лютого 2022 року український бізнес опинився в безпрецедентно складних умовах: коли треба працювати всупереч повномасштабним бойовим діям на території нашої країни, коли порушені майже всі логістичні ланцюжки, коли існують величезні ризики – від втрати активів до кризи неплатежів тощо, коли зарубіжним партнерам було страшно співпрацювати з партнерами з України і не було жодної впевненості у завтрашньому дні.

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Численні кібератаки здійснювалися на всю ключову інфраструктуру нашої держави з першого дня війни і відбуваються донині. Атаки на мережі та сервери держави змусили владу на початку війни закрити всі публічні реєстри даних. З міркувань безпеки було закрито Єдиний портал відкритих даних.

Закриття доступу до реєстрів відкритих даних зупинило всю діяльність, що пов’язана з обліком інформації про фізичних та юридичних осіб, майна, документів, які створюються та ведуться державою. Це суттєво посилило ризики для стабільного функціонування економіки України: в підприємців зникла можливість комплексно перевіряти благонадійність їх контрагентів, збільшилися корупційні ризики, зменшився рівень громадського контролю за діями влади тощо.

Лише з травня 2022 року роботу державних реєстрів почали частково відновлювати. А Єдиний портал відкритих даних відновив свою роботу лише 1 серпня. Проте в ньому перестали публікувати 141 набір даних, бо їх доступність нібито несе потенційні ризики. Серед них Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб підприємців (ЄДРПОУ). На сьогодні, частина даних все ще залишається закритою до закінчення дії воєнного стану.

З початку березня і до кінця першої воєнної весни Верховною Радою було прийнято безліч змін до чинного законодавства, а центральними органами державної виконавчої влади була створена велика кількість підзаконних нормативно-правових актів. Від початку березня кількість законодавчих новацій була вражаючою - держава швидко вчилася жити в режимі воєнного стану. На початку повномасштабного вторгнення в країні майже повністю зупинилася робота і системи судочинства. Починаючи з квітня-травня українські суди почали поступово відновлювати свою роботу.

Чимало подій, які сталися у 2022 році, визначили вектори руху нашої країни на майбутнє. Зокрема, були максимально інтенсифіковані євроінтеграційні процеси. Наша країна прагне стати повноправним членом Європейського Союзу. Цей шлях передбачає багато змін і трансформацій, які мають пройти як наша держава, так і бізнес.

Спеціально до річниці національного супротиву компанія LIGA ZAKON ретельно зібрали та проаналізували ключові події, які відбувалися за цей рік у країні та діловому середовищі: найважливіші зміни в законодавстві, судоустрої та роботі судової системи, роботі державних реєстрів відкритих даних, запровадження обмежень та санкцій, бо все це є надважливими факторами безпеки бізнесу – це проєкт «Рік незламності».

Відстежуючи цю інформацію, ви зможете суттєво мінімізувати ризики та виважено будувати стратегії розвитку. Зібрану інформацію доповнено посиланнями задля більш ґрунтовного її аналізу та перевірки даних, про підприємства та організації тощо.

Проект «Рік незламності» створений щоб подивитися на рік війни і пройдений всіма нами шлях, згадати важливе, поглянути на події під іншим кутом, підбити підсумки і зробити висновки на майбутнє.

Війна триває і ми повинні продовжувати працювати задля перемоги України. Щоб бути впевненими у безпеці власного бізнесу, партнерах і сміливо йти вперед рекомендуємо регулярно відслідковувати зміни у згаданих сферах. Від 24 лютого користувачі LIGA360 не втрачали доступу до усіх важливих даних та могли отримувати важливу для них та функціонування їх бізнесів інформацію, яка щоденно оновлювалася. Сервіси та сервери ІТ-платформи жодного разу не припиняли свою роботу з початку війни і до теперішнього моменту. Тож, користуючись сервісом ви можете бути впевненими, що матимете доступ до важливої інформації та зможете ефективно управляти особистими та корпоративними ризиками.