Ожидания активности украинского бизнеса в январе снова заметно ухудшились: главные пессимисты – торговцы

Украинский бизнес в январе продолжил ослаблять оценки своей работы: индекс ожиданий деловой активности, который ежемесячно рассчитывается Национальным банком Украины, упал до 37,5 по сравнению с 42,1 в декабре (нейтральным считается значение 50, а положительным - выше этого уровня).

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Так, предприятия промышленности в прошлом месяце усилили пессимистические ожидания относительно собственных экономических перспектив из-за дефицита электроэнергии, удорожания производственных затрат и уменьшения спроса: секторальный индекс в январе снизился до 40,6 с 43,4 в декабре 2022 года.

Респонденты существенно ухудшили ожидания объемов изготовленной продукции и новых заказов на продукцию, в частности экспортных заказов. Продолжалось усиление пессимистических оценок относительно объемов незавершенного производства (невыполненных заказов).

Из-за боевых действий, удорожания сырья, сокращения инвестиций, а также сезонного фактора продолжалось снижение уровня деловой активности предприятий строительства: этот секторальный индекс составил 34,5 (в декабре – 35,6).

Нацбанк указывает, что респонденты из этой сферы имеют слабые ожидания объемов строительства и новых заказов и ухудшили прогнозы относительно объемов закупки сырья и материалов.

В свою очередь, предприятия торговли наиболее пессимистично оценивали свою деятельность в январе на фоне сокращения предложения товаров: индекс ожиданий отрасли снизился до 33,9 из 42,1 в декабре.

"Типичное снижение активности в начале года, усиленное снижением доходов населения, обусловили резкое ухудшение оценок товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. В то же время несколько повысились, хотя и остаются низкими, ожидания торговой маржи", - отмечают в НБУ.

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки относительно своих экономических результатов из-за разрушения инфраструктуры, сложностей со снабжением и повышения тарифов: их секторальный индекс составил 37,2 по сравнению с 41,8 в декабре. Респонденты из этой категории, как указывает финрегулятор, ожидают значительного уменьшения объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также услуг в процессе выполнения.

В целом большинство предприятий, участвующих в опросах, ожидают дальнейшего роста цен и тарифов на собственную продукцию/услуги из-за удорожания закупочных цен и цен подрядчиков. При этом предприятия всех секторов, задействованных в опрос, настроены на дальнейшее сокращение общей численности работников, и больше всего – в сфере строительства.

Опрос проводился с 5 по 24 января, в нем приняли участие 442 предприятия. В числе опрошенных 45,2% – компании промышленности, 28,3% – сферы услуг, 21,9% – торговли, 4,5% – строительства; 31% респондентов – крупные предприятия, 30,5% – средние, 38,5% – малы.

33,3% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 11,3% – только экспортные операции, 14,9% – только импортные операции, 40,5% – не осуществляют внешнеэкономических операций.

Напомним, что ноябрьский индекс ожиданий деловой активности составлял 42,7, то есть не намного выше последующего декабрьского, а вот перед этим снижение также было заметным: в октябре индекс составлял еще 44,9.

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