Рыночный штиль в феврале. Что будет с курсом валют в начале последнего месяца зимы

Важнейшим событием для валютного рынка на прошлой неделе (23-29 января) стало озвученное в четверг 26 января решение Национального банка повысить требования к обязательным резервам банков, НБУ анонсирован в декабре. Нацбанк ожидает, что эти меры поспособствуют снижению профицита ликвидности в банковской системе.

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Это, как прогнозирует правление НБУ, со своей стороны будет побуждать банки к более активной конкуренции за срочные средства вкладчиков и, соответственно, будет стимулировать повышение ставок по гривневым инструментам и рост доли срочных депозитов в банках.

"В результате усилится устойчивость валютного рынка к ситуативным факторам, а Национальный банк сможет в перспективе перейти к смягчению административных ограничений для бизнеса и населения", – уверено руководство НБУ.

Однако, что касается стабилизации на валютном рынке, то ее можно ярко наблюдать уже сегодня. И не в последнюю очередь это происходит благодаря действиям регулятора.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе НБУ закупил минимум валюты за неделю, приобретя на межбанке символические $3,2 млн, а продав $667,23 млн (отрицательный баланс $664,03 млн). Таким образом, с начала года Нацбанк приобрел в общей сложности 25 млн, а продал $2,731 млрд, сократив международные резервы на $2,706 млрд.

"Регулятор выступает ныне основным продавцом иностранных валют на межбанке. Это стало возможным благодаря полученной помощи от США и ЕС на сумму $4,25 млрд. Основная часть этих средств ($3,25 млрд) была выдана Евросоюзом как льготный кредит, остальные являются грантом", – объясняет в комментарии delo.ua аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Безусловно, накопленный в ходе боевых действий долг необходимо будет реструктуризировать. И маловероятно, что Украина сможет в полном объеме обслуживать внешние долги после прекращения военного конфликта. Впрочем, как написал в колонке для delo.ua председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев, более 60% внешней задолженности сейчас – это льготные долгосрочные кредиты от международных финансовых организаций и правительств дружественных стран, поэтому долговая ситуация в 2023 году году будет контролируемой с уровнем долговой нагрузки в пределах 85-90% ВВП.

Гойлов добавляет, что в нынешнем году НБУ не планирует проводить эмиссию гривни в пользу Кабмина – необходимые средства пообещал предоставить МВФ. Фонд рассматривает программу финансирования Украины на сумму $16 млрд. Первый транш на $5 млрд должен поступить уже в середине весны.

"В прошлом году МВФ предоставил Украине в общей сложности $2,7 млрд. Таким образом, речь идет о существенном увеличении объемов сотрудничества", - отмечает аналитик.

Курс в банках и на черном рынке

В банках и на черном рынке на прошлой неделе (23-29 января) ситуация была стабильной. Так, если в начале недели курс гривны к доллару в банках котировался в пределах 40,1-40,55 грн/$, то в воскресенье – в пределах 40,05-40,55 грн/$. На черном рынке доллар в понедельник стоил 40,37-40,46 грн/$, а уже к концу недели – 40,04-40,48 грн/$.

Евро в банках в понедельник стоил 42,75-43,48 грн/€, а в воскресенье – 43-43,7 грн/€. На черном рынке евро в начале недели котировался в диапазоне 43,25-43,45, а в воскресенье – 43,5-43,63 грн/€, демонстрируя небольшое удорожание.

"На наличном валютном рынке гривна к доллару закрепилась под уровнем 40,5 грн/$, а евро достиг отметки 42,5 грн/€. Хотя усиление гривни в среднесрочной перспективе маловероятно из-за проблем с промышленным производством и ростом импорта необходимых покупателям товаров", – убежден Гойлов.

Чего ждать от курса валют на этой неделе

Директор департамента казначейства COMINBANK Герман Марченко считает, что в начале февраля на валютном рынке не стоит ожидать каких-либо существенных изменений: курс доллара будет оставаться в коридоре 40-41 грн/$.

"Понимаем, что рынку присущ так называемый инерционный путь – именно поэтому заложенный три месяца спустя вектор на стабилизацию экономики будет продолжать действовать", – считает эксперт.

По его словам, среди экономических факторов, которые будут влиять на курс валют, по-прежнему будут равновесие между спросом и предложением на валютном рынке, неизменные учетная ставка НБУ и официальный курс, а также уровень инфляции (в пределах 1,5-1, 7% в месяц).

Кроме того, важным условием для экономической стабильности является весомый объем международной финансовой и военно-технической поддержки. Предоставление ЕС первого транша помощи в €3 млрд решит в феврале часть бюджетных вопросов.

"Например, это касается необходимых выплат, обеспечения военных нужд и т.д. Результаты текущих международных договоренностей дают надежду на то, что мощная военная помощь повлияет на ход войны, приближая нашу победу", – добавляет Марченко.

Таким образом, пока достаточно аргументов для валютной стабильности в первую неделю февраля: курс гривны по отношению к американской валюте не выйдет из привычного уже диапазона 40-41 грн/$, а по отношению к евро останется в пределах 43-43,8 грн/ €.