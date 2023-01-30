Ринковий штиль у лютому. Що буде з курсом валют на початку останнього місяця зими

Найважливішою подією для валютного ринку минулого тижня (23-29 cічня) стало озвучене у четвер 26 січня рішення Національного банку підвищити вимоги до обов’язкових резервів банків, яке НБУ анонсував в грудні. Нацбанк очікує, що ці заходи сприятимуть зниженню профіциту ліквідності в банківській системі.

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Це, як прогнозує правління НБУ, зі свого боку, спонукатиме банки до більш активної конкуренції за строкові кошти вкладників і відповідно буде стимулювати підвищення ставок за гривневими інструментами та зростання частки строкових депозитів у банках.

"У результаті посилиться стійкість валютного ринку до ситуативних чинників, а Національний банк зможе в перспективі перейти до пом’якшення адміністративних обмежень для бізнесу та населення", – переконане керівництво НБУ.

Однак, що стосується стабілізації на валютному ринку, то її вже можна яскраво спостерігати вже сьогодні. І не в останню чергу це відбувається завдяки діям регулятора.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня НБУ закупив мінімум валюти за тиждень, придбавши на міжбанку символічні $3,2 млн, а продавши $667,23 млн (від’ємний баланс $664,03 млн). Таким чином з початку року Нацбанк придбав загалом 25 млн, а продав $2,731 млрд, скоротивши міжнародні резерви на $2,706 млрд.

"Регулятор виступає нині основним продавцем іноземних валют на міжбанку. Це стало можливим завдяки отриманій допомозі від США та ЄС на суму $4,25 млрд. Основна частина цих коштів ($3,25 млрд) була видана Євросоюзом як пільговий кредит, решта є грантом", – пояснює у коментарі delo.ua аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

Безумовно, накопичений під час бойових дій борг необхідно буде реструктуризувати. І малоймовірно, що Україна зможе у повному обсязі обслуговувати зовнішні борги після припинення воєнного конфлікту. Втім, як написав у колонці для delo.ua голова комітету Верховнї Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, більше 60% зовнішньої заборгованості зараз – це пільгові довгострокові кредити від міжнародних фінансових організацій та урядів дружніх країн, тому боргова ситуація у 2023 році буде контрольованою із рівнем боргового навантаження у межах 85-90% ВВП.

Гойлов додає, що нинішнього року НБУ не планує проводити емісію гривні на користь Кабміну – необхідні кошти пообіцяв надати МВФ. Фонд розглядає програму фінансування України на суму $16 млрд. Перший транш на $5 млрд має надійти вже в середині весни.

"Минулого року МВФ надав Україні загалом $2,7 млрд. Таким чином, йдеться про суттєве збільшення обсягів співпраці", – зауважує аналітик.

Курс у банках і на чорному ринку

У банках і на чорному ринку минулого тижня (23-29 січня) ситуація була стабільною. Так, якщо на початку тижня курс гривні до долара у банках котирувався в межах 40,1-40,55 грн/$, то в неділю – в межах 40,05-40,55 грн/$. На чорному ринку долар у понеділок коштував 40,37-40,46 грн/$, а вже під кінець тижня – 40,04-40,48 грн/$.

Євро у банках в понеділок коштував 42,75-43,48 грн/€, а в неділю – 43-43,7 грн/€. На чорному ринку євро на початку тижня котирувався в діапазоні 43,25-43,45, а в неділю – 43,5-43,63 грн/€, демонструючи невелике здорожчання.

"На готівковому валютному ринку гривня до долара закріпилася під рівнем 40,5 грн/$, а євро досяг позначки 42,5 грн/€. Хоча посилення гривні у середньостроковій перспективі малоймовірне через проблеми з промисловим виробництвом та зростанням імпорту необхідних покупцям товарів", – переконаний Гойлов.

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Директор департаменту казначейства COMINBANK Герман Марченко вважає, що на початку лютого на валютному ринку не варто очікувати якихось суттєвих змін: курс долара залишатиметься у "коридорі" 40-41 грн/$.

"Розуміємо, що ринку притаманний так званий інерційний шлях – саме тому закладений три місяці потому вектор на стабілізацію економіки продовжуватиме діяти", – вважає експерт.

За його словами, серед економічних чинників, що впливатимуть на курс валют, як і раніше, будуть рівновага між попитом і пропозицією на валютному ринку, незмінні облікова ставка НБУ та офіційний курс, а також притомний рівень інфляції (в межах 1,5-1,7% на місяць).

Крім того, важливою передумовою для економічної стабільності є вагомий обсяг міжнародної фінансової та воєнно-технічної підтримки. Надання ЄС першого траншу допомоги у €3 млрд вирішить у лютому частину бюджетних питань.

"Наприклад, це стосується необхідних виплат, забезпечення військових потреб тощо. Результати поточних міжнародних домовленостей дають надію на те, що, потужна військова допомога вплине на перебіг війни, наближаючи нашу перемогу", – додає Марченко.

Таким чином, наразі є достатньо аргументів для валютної стабільності у перший тиждень лютого: курс гривні по відношенню до американської валюти не вийде зі звичного вже діапазону 40-41 грн/$, а по відношенню до євро залишиться у межах 43-43,8 грн/€.