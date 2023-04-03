Ожидания украинского бизнеса в марте стали самыми оптимистичными с декабря 2021 года - НБУ

Индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый ежемесячно Национальным банком Украины, в марте повысился до 49,5 с 45 в феврале, почти достигнув таким образом равновесного уровня.

Как указывают в НБУ, это наивысшее значение индекса с декабря 2021 года, причем оптимистичнее стали оценивать результаты и перспективы своей деятельности предприятия всех секторов, задействованных в опросе.

Так, предприятия торговли дали самые оптимистичные оценки результатов и перспектив своей деятельности на фоне оживления потребительских настроений, улучшения ситуации с энергоснабжением и увеличения предложения товаров: секторальный индекс в марте вырос до 53,6 с 47 в феврале. Он пересек нейтральный уровень впервые после ноября 2021 года.

Респонденты существенно улучшили свои ожидания по товарообороту и объемам закупки товаров для продажи. В то же время, учитывая смягчение оценок относительно закупочных цен, они ожидали незначительного уменьшения торговой маржи.

Улучшение ситуации в энергетике и внешней конъюнктуре, а также налаживание цепей поставок положительно повлияли и на оценки респондентов из промышленного сектора.

Так, впервые после февраля 2022 года они ожидали роста своих экономических результатов по сравнению с предыдущим месяцем: секторальный индекс в марте пересек нейтральный уровень и составил 51,2 (в феврале - 47,2).

Респонденты ожидали роста объемов производимой продукции и объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Одновременно существенно снизился пессимизм в оценках объемов незавершенного производства (невыполненных заказов) и ослабли ожидания роста остатков готовой продукции.

Предприятия строительства, учитывая сезонный фактор, существенно смягчили негативные оценки своих экономических результатов: секторальный индекс в марте составил 45,9 (в феврале – всего лишь 33,5).

Респонденты ожидали роста объемов закупок услуг подрядчиков, а также сырья и материалов. В то же время строители не прогнозировали изменения объемов строительства, хотя негативные оценки объемов новых заказов значительно ослабили.

В свою очередь, предприятия сферы услуг, несмотря на сезонное оживление, имели самые сдержанные оценки своих экономических перспектив: секторальный индекс составил 45,7 по сравнению с 43,2 в феврале.

Респонденты несколько смягчили, но сохранили негативные ожидания относительно объемов предоставленных услуг, новых заказов, а также объемов услуг в процессе выполнения. Большинство участвующих в опросах предприятий прогнозируют замедление темпов роста закупочных цен и цен подрядчиков, а также цен и тарифов на собственную продукцию/услуги.

Оценки относительно занятости остаются сдержанными. Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, пока не ожидают увеличения общей численности своих работников. Наименее пессимистичные оценки имеют предприятия торговли.

Опрос проводился с 6 по 24 марта, в нем приняли участие 484 предприятия. Среди опрошенных 46,5% - компании промышленности, 28,9% - сферы услуг, 20,7% - торговли, 5% - строительства. 32,9% респондентов – крупные предприятия, 30% – средние, 37,2% – малы.

32,6% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,1% – только экспортные операции, 16,3% – только импортные операции, 41,9% не совершают внешнеэкономические операции.

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