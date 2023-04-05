Время льготных кредитов понемногу истекает. Почему банки ужесточают требования к заемщикам и отказывают в ссудах

За более чем три года от старта госпрограммы "5-7-9" украинские банки выдали предприятиям по ней ориентировочно 59 тыс кредитов на общую сумму свыше 185 млрд грн. При этом 66% всех кредитов оформили госбанки (80 млрд. грн).

В течение широкомасштабной войны было заключено 24 тыс. договоров почти на 100 млрд грн, из которых около 27 млрд грн (28%) пошло аграриям, а 57 млрд грн (58%) – на антивоенные цели. На фоне этих данных видно, что более половины средств было выдано как раз в течение войны (только треть периода работы программы). И это при всех сложностях и торможении кредитования бизнеса, вызванных боевыми действиями.

Государственные банки продолжают держать монополию на кредитование

Для увеличения объемов ссуд даже в таких сложных экономических условиях есть три причины. Первая – кредитованием занимаются прежде всего крупные госбанки (Сбербанк, Приватбанк, которые и создают статистический рост). Вторая – неоднократное расширение Кабмином этой программы, благодаря чему она покрывает все большее количество заемщиков. Третья – доля выданных в течение войны кредитов (свыше 4,3 млрд грн) проходит как рефинансирование уже полученных ссуд.

Как обращает внимание в комментарии delo.ua финансовый аналитик Андрей Львов, сейчас именно правительство через госбанки взяло опеку над бизнесом на себя: предприниматели живут на средства госпрограмм, а государство, компенсирующее банкам ставки, получает финансирование от международных партнеров.

"При банковских ставках по обычным кредитам, за пределами госпрограмм, предприятия не выжили бы. Первые шесть месяцев войны кредитование бизнеса вообще ушло в застой. И только осенью 2022 года, с сентября, ситуация начала улучшаться. Правда, получить кредит все равно непросто". Андрей Львов финансовый эксперт

Доля неработающих кредитов корпоративному сектору с начала 2023 года в обеих валютах

Эксперт обращает внимание, что для этого заемщику нужно иметь минимум экспортную выручку. Во-вторых, отражает у банков желание кредитовать предпринимателей усиления контроля со стороны НБУ, каким бы необходимым оно ни было.

"Государственное" кредитование будет, по меньшей мере, до конца войны. Даже из-за высокой ликвидности банки не перейдут на классические кредиты. Потому что из одного НБУ говорит банкам, чтобы те кредитовали бизнес. Но вместе с тем думает о возобновлении нормативных требований и перечисляет им резервы, хотя объем неработающих кредитов растет", – добавляет Андрей Львов.

Доля неработающих кредитов корпоративному сектору с начала 2023 года в гривне

Нацбанк должен начинать с разработки механизма списания проблемной задолженности, возникшей за время войны, и не выдвигать банкам по этому поводу претензии, или впоследствии – из-за исков к РФ в качестве агрессора - компенсировать убытки.

НБУ подталкивает банки к более жесткому анализу заемщиков

Нежелание негосударственных банков кредитовать бизнес можно объяснить еще одной причиной – проблемы с отчетностью самого бизнеса, иногда манипулирующего данными, необходимыми кредитору для оценки заемщика.

Эксперт по привлечению финансирования для бизнеса и управляющий партнер консалтинговой компании UBiS Finance group Вадим Шиян обратил внимание, что активность НБУ по наведению порядка в банковской системе побуждает финучреждения более тщательно относиться к оценке рисков при выдаче кредитов. Финучреждения тщательно анализируют финансовое состояние заемщиков, качество и ликвидность их залогового имущества, кредитную историю. Иными словами, банки пытаются отсеять потенциально неблагонадежных заемщиков, чтобы потом не было претензий от Нацбанка.

"Фактически все кредиты в каждом конкретном случае проверяются Нацбанком. Какие отношения НБУ и госбанков, мы можем только догадываться. К коммерческим банкам он относится более придирчиво. Уже почти 10 лет действует усиленный мониторинг банков со стороны НБУ" Вадим Шиян управляющий партнер консалтинговой компании UBiS Finance group

И если несколько лет назад банки могли закрыть глаза на какие-нибудь огрехи в отчетности заемщиков или переоценить залог, то сейчас ситуация кардинально изменилась, потому что появилась большая проблема с возвратом кредитов.

"Сейчас пристальное внимание НБУ приковано к уже имеющимся портфелям. Нацбанк анализирует, каким кредитный портфель был до войны и что с ним на данный момент, каков по нему уровень просрочки, какие перспективы возврата ссуд. Если реальных перспектив погашения долга нет, то регулятор заставляет банки формировать резервы на 100% суммы такого кредита. Так как в такой ситуации банк вообще будет выдавать новые ссуды?" – объясняет Вадим Шиян.

Бизнесу нужно наводить порядок в своей отчетности. Иначе кредитов не будет

Среди наиболее распространенных ошибок бизнеса, пытающегося получить кредит, есть ничто иное, как умышленное занижение прибыли (уровень EBITDA и его соотношение с кредитными обязательствами). Предприниматели решаются на такой шаг, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу и снизить налоговую нагрузку. Вторая ошибка – это сокращение ликвидности предприятия.

Надежных заемщиков вообще стало гораздо меньше. И это проблема для банков. Дело в том, что все выданные кредиты отражаются в банковской отчетности. Чем же хуже эта отчетность, тем к низшему классу банк относит заемщика, что автоматически требует формировать больший объем резервов. Это негативно влияет на финансовое состояние банка, трижды подумающего перед тем, как выдать новый кредит.

"У многих наших предпринимателей, мягко говоря, отчетность далеко не образцова. Относительно них возникает масса объективных вопросов. Поэтому пусть заемщики обращают внимание на особенности ведения бизнеса при подготовке кредитной заявки, являющейся ключом к получению займа", – советует Вадим. Шиян.

Эксперты убеждены, что в будущем, когда в Украину снова начнут заходить средства иностранных фондов, качество отчетности заемщиков станет очень важным условием получения финансирования. Потому что иностранные инвесторы требуют, чтобы отчетность и структура бизнеса были совершенно понятны. Например, у какого-то предприятия в структуре работают три юрлица и 15 ФЛП. И когда такой заемщик обращается за кредитом и пытается объяснить, как он планирует возвращать эту задолженность, возникает неразбериха, потому что банк смотрит на всю структуру бизнеса и не может провести ее адекватный анализ и спрогнозировать свои риски.

И если государственные банки во время войны в некоторых моментах готовы закрывать глаза на недостаточную прозрачность заемщиков, коммерческие банки настроены менее лояльно. Но бизнес должен понимать, что требования кредиторов будут только расти. Потому что ни один банк не хочет выбивать кредит силой и ставить под угрозу свою стабильность. Тем более сейчас, когда доля проблемных долгов бизнеса (NPL) в банковской системе уже достигает 44%. И это еще далеко не предел.