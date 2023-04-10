За прошлую неделю бизнес привлек 700 млн грн доступных кредитов. На что предприниматели используют деньги

За прошлую неделю 100 предприятий привлекли кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 714 миллионов гривен. Об этом сообщили в министерстве экономики Украины.

С начала 2023 года банки выдали бизнесу 6,2 тысяч кредитов на 21 млрд грн. Со старта программы, февраля 2020 года, предприниматели получили 59 тысяч кредитов на 186,8 млрд грн.

Чаще всего за кредитами обращаются предприниматели из Львовской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Винницкой области и г. Киева.

“Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 62,6 млрд грн и на антивоенные цели – 55,3 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,6 млрд грн, на инвестиционные цели – 11 млрд грн”, - говорится в сообщении Минэкономики.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (53%);

торговли и производства (24%);

промышленной переработки (14 %).

На сегодняшний день участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали "Приватбанк" (25,8 тыс), "Ощадбанк" (8,7 тыс) и "Райффайзен Банк Аваль" (5,3 тыс).

Напомним, что правительственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет привлечь до 60 млн грн под 0% на период действия военного времени +1 месяц. Для розничных торговых сетей доступны кредитные средства в размере до 1 млрд грн под 5% годовых, что позволяет своевременно рассчитаться с поставщиками и пополнить финансовый баланс.

В марте 2023 года Кабмин оптимизировал программу государственной поддержки "Доступные кредиты 5-7-9%".

Правительство продлило срок, в течение которого сельскохозяйственные товаропроизводители могут получить финансовую поддержку для посевной кампании, в частности, с возможностью пролонгации выданных кредитов для посевных работ при погашении представителями крупного и среднего агробизнеса до 25% полученного кредита и возможностью предоставления государственных гарантий для обеспечения частичного выполнения долговых обязательств по таким кредитам.

По программе предусмотрено:

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для средних и крупных предприятий 9% годовых с возможностью уменьшения при создании новых рабочих мест до 7% годовых;

установление по кредитам на инвестиционные цели компенсационной ставки для микро и малых предприятий на уровне 7% годовых с возможностью уменьшения для инвестиционных кредитов до 5%;

установление компенсационной ставки 9% годовых для кредитов на пополнение оборотного капитала всем предприятиям.

Поддержку агропроизводителей в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9" правительство начало в марте 2022 года. Благодаря этому бизнес получал кредиты в банках-партнерах с обычной процентной ставкой, а государство компенсировало часть процентов.

В апреле 2023 г. ПриватБанк открыл прием заявок на кредитование посевной и планирует в 2023 году увеличить финансирование бизнеса. По новым условиям агропроизводители смогут получить в ПриватБанке финансирование на посевную кампанию без дополнительного залога для клиентов микробизнеса на сумму до 5 млн. грн., а для клиентов малого бизнеса - до 7 млн. грн.