В ГПСУ сообщили, сколько мужчин каждый день пересекают границу на выезд из Украины

За сутки западную границу Украины пересекают около шести тысяч мужчин призывного возраста. Из них 150-200 человек выезжают с помощью системы "Путь" в качестве волонтеров.

Как передает Суспильне, об этом 20 декабря во время брифинга сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ полковник Игорь Матвийчук.

Как отметил полковник, в последнее время возросло количество мужчин, которые женятся на женщинах, имеющих много детей, и используют эту ситуацию для того, чтобы уехать из страны. Также отмечается увеличение количества случаев, когда они выезжают как сопровождающие з людьми, имеющими инвалидность.

"В законодательстве не детализирована возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью. То есть, одно лицо с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, который выдается кому-либо; он не защищен, его можно подделать. Поэтому с одним лицом с инвалидностью могут выехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в усовершенствовании. Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос", - отметил Игорь Матвийчук.

Кроме того, по словам полковника, большой процент выезжающих за границу мужчин имеют справки о непригодности к военной службе.

Среди самых смешных эпизодов, происходивших с пограничниками, следует выделить ситуации, связанные с изменением пола в официальных документах.

"Мужчина призывного возраста изменил в ЗАГСе документы: был Антон, стал – Тоня. Но на самом деле пол он не менял", – рассказал пограничник.

Ранее сообщалось, что пограничники ежедневно отказывают сотне украинцев в выезде из Украины. В таких случаях граждане преимущественно пытаются уехать из страны с фальшивыми документами. Кроме того, в среднем в сутки пограничники задерживают около 20 мужчин при попытке незаконного пересечения вне пунктов пропуска.

Летом 2023 года ГПСУ пришлось усилить меры контроля с целью установления законных оснований для пересечения государственной границы лицами, внесенными в ИТ-систему "Путь". По результатам более подробных проверок 38 лицензиатам временно прекратили доступ к системе, 126 лицам сообщили о подозрении, 4 человека осудили.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что ФЛП, у которых есть доступ к системе "Путь", периодически злоупотребляют своим правом и вносят в систему лица, которые не являются водителями. Сотрудники ГПСУ фиксируют случаи подобных нарушений и передают эти сведения либо областным военным администрациям, либо Мининфраструктуры, либо в правоохранительные органы для привлечения таких лиц к ответственности за недостоверное внесение информации.

Фото: ua.depositphotos.com