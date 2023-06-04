Каждый день пограничники отказывают сотни украинцев в выезде из Украины

В среднем ежедневно около 120-150 мужчин призывного возраста получают отказы при выезде из Украины за границу. В таких случаях граждане преимущественно пытаются уехать из страны с фальшивыми документами.

Об этом 4 июня сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире общенационального телемарафона.

"Ежедневно получают отказ в пересечении границы 120-150 человек, поскольку они не соответствуют тем исключениям в правилах, позволяющих им пересекать границу, определенные постановлением правительства №57. В пунктах пропуска пытаются использовать поддельные справки и документы", — сказал он.

Кроме того, в среднем за сутки пограничники задерживают около 20 мужчин при попытке незаконного пересечения вне пунктов пропуска.

Демченко отметил, что существуют разные варианты, когда мужчины призывного возраста могут законно уехать из страны. Но для этого должны быть законные основания. Некоторые могут пользоваться разрешением в определенных случаях и подделывать соответствующие документы, например, свидетельство о смерти жены.

"Делают это потому, что родителям-одиночкам разрешено пересекать границу. Также подделывают документы о своих детях - пытаются предоставить свидетельство, что якобы имеют троих детей до 18 лет. Или документы по военкоматам, что они непригодны к военной службе", - рассказал представитель пограничников.

Накануне ГПС сообщила о прекращении доступа к системе "Шлях" 38 перевозчиков-лицензиатов системы, а также сообщения о подозрении 126 лицам, незаконно пересекавшим границу по этой системе.

Демченко пояснил, что "ФЛП, имеющие доступ к системе "Шлях" периодически злоупотребляют своим правом и вносят в систему лиц, не являющихся водителями. Пограничники фиксируют случаи подобных нарушений и передают эти сведения либо областным военным администрациям, либо Мининфраструктуры, либо в правоохранительные органы для привлечения таких лиц к ответственности за недостоверное внесение информации.