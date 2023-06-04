Щодня прикордонники відмовляють сотні українців у виїзді з України

В середньому щодня близько 120-150 чоловіків призовного віку отримують відмови при виїзді з України за кордон. В таким випадках громадяни переважно намагаються виїхати з країни з фальшивими документами.

Про це 4 червня повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Щодня отримують відмову у перетині кордону 120-150 осіб, оскільки вони не відповідають тим виняткам у правилах, які дозволяють їм перетинати кордон, що визначені постановою уряду №57. У пунктах пропуску намагаються використати підроблені довідки та документи", — сказав він.

Крім того, в середньому за добу прикордонник затримують близько 20 чоловіків при спробі незаконного перетину поза пунктами пропуску.

Демченко зауважив, що існують різні варіанти, коли чоловіки призовного віку можуть законно виїхати з країни. Але для цього повинні бути законні підстави. Деякі можуть користуватися наявністю дозволу у певних випадках та підроблювати відповідні документи, наприклад, свідоцтво про смерть дружини.

"Роблять це тому, що батькам-одинакам дозволено перетинати кордон. Також підробляють документи про своїх дітей - намагаються надати свідоцтво, що нібито мають трьох дітей віком до 18 років. Або документи з військкоматів, що вони непридатні до військової служби", — розповів представник прикордонників.

Напередодні ДПС повідомила про припинення доступу до системи "Шлях" 38 перевізників-ліцензіатів системи, а також про повідомлення про підозру 126 особам, які незаконно перетинали кордон за цією системою.

Демченко пояснив, що "ФОП, які мають доступ до системи "Шлях" періодично зловживають своїм правом та вносять до системи осіб, які не є водіями. Прикордонники фіксують випадки подібних порушень та передають ці відомості або обласним військовим адміністраціям, або Мінінфраструктури, або правоохоронні органи для притягнення таких осіб до відповідальності за недостовірне внесення інформації".