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- Война в Украине
- Дата публикации
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Кабинет военнообязанного готов наполовину: когда он заработает
Электронный кабинет для военнообязанных заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет закон № 1062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, принятого Верховной Радой.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes.
"После подписания законопроекта нам достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть", – сказала Черногоренко.
По ее словам, разработка электронного кабинета призывника, который должен появиться на базе реестра военнообязанных "Оберіг", готова на 40-50%.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также готовится функционал, где директор предприятия сможет запросить бронирование своих работников. Сертификат защитника – рабочее название для выписки из реестра "Оберіг" о военнообязанном.
Он будет выгружаться в его кабинете и будет читаться как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат.
Отметим, в Украине всем военнообязанным планируется выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".
В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".
Ранее Черногоренко отмечала, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, после чего они смогут использовать их.
"Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - объясняла замминистра.
Какие данные будут в реестре военнообязанных
Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.
Сведения, собираемые органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.
Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.
Что это за данные?
Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:
- номера телефонов, адреса электронной почты
- сведения о владении иностранными языками
- информация о праве на владение оружием
- наличие удостоверения водителя
- данные о родителях военнообязанного
- реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу
- информация о судимости и т.д.
В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.