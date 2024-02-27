Кабинет военнообязанного готов наполовину: когда он заработает

Электронный кабинет для военнообязанных заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет закон № 1062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, принятого Верховной Радой.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes.

"После подписания законопроекта нам достаточно будет около двух месяцев, чтобы финально его развернуть", – сказала Черногоренко.

По ее словам, разработка электронного кабинета призывника, который должен появиться на базе реестра военнообязанных "Оберіг", готова на 40-50%.

Также готовится функционал, где директор предприятия сможет запросить бронирование своих работников. Сертификат защитника – рабочее название для выписки из реестра "Оберіг" о военнообязанном.

Он будет выгружаться в его кабинете и будет читаться как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат.

Отметим, в Украине всем военнообязанным планируется выдавать сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации".

В настоящее время Верховная Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Ранее Черногоренко отмечала, что в кабинете военнообязанного будет возможность обновить данные без посещения ТЦК, после чего они смогут использовать их.

"Граждане смогут вносить изменения прямо в своем электронном кабинете по поводу своих данных. Из любой удобной точки для них смогут уточнять все данные, которые нужно", - объясняла замминистра.

Какие данные будут в реестре военнообязанных

Наиболее скандальные нормы, заложенные в этот документ, касаются создания реестра военнообязанных.

Сведения, собираемые органами государственной власти на цели, известные гражданам, теперь по умолчанию будут обрабатывать другие органы - от ТЦК до СБУ - для реализации других целей, о которых граждан при сборе данных никто не предупреждал.

Законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах от 17 до 60 лет, содержащихся в различных государственных реестрах – Налоговой службе, Минздраве, Минюсте, МВД, ЦИК, Госмиграционной службе и других ведомств.

Что это за данные?

Кроме стандартной информации наподобие ФИО, адреса и места работы, на всех военнообязанных от 17 до 60 лет будет собираться следующее досье:

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие удостоверения водителя

данные о родителях военнообязанного

реквизиты внутреннего и загранпаспортов, ИНН - данные о выезде за границу

информация о судимости и т.д.

В реестре будет также цифровое изображение военнообязанного. То есть их лица оцифруют и далее смогут идентифицировать через уличные камеры.