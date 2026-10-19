Ультиматум Трампа: республиканцы блокируют $350 млрд для армии США из-за уступок России

Все большее число законодателей от Республиканской партии в Палате представителей предупреждают президента США Дональда Трампа о готовности заблокировать дополнительное финансирование Министерства обороны, если Белый дом не вернется к жесткой политике в отношении России.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные The Hill.

Команда главы Пентагона Пита Гегсета пытается убедить Конгресс одобрить минимум 350 миллиардов долларов новых военных ассигнований в рамках однопартийного пакета бюджетного согласования во время поствыборной сессии.

Однако проукраинское крыло республиканцев возмущено последними внешнеполитическими шагами главы государства: соглашением с Владимиром Путиным об импорте российского дизельного горючего и сообщениями об ограничении доступа Украины к стратегическим спутниковым системам.

Законодатели отмечают, что фактическая приостановка исполнения закона авторства покойного сенатора Линдси Грэма, который Трамп подписал только в прошлом месяце, помогает Кремлю наполнять военный бюджет.

Позиция законодателей и масштабы оборонного пакета

Член Комитета по делам вооруженных сил Дон Бэкон предупредил, что ни одна законодательная инициатива Трампа не пройдет Конгресс в этот период, если администрация не станет наказывать российскую военную машину, а не подпитывать ее.

Со своей стороны конгрессмен Брайан Фицпатрик в комментарии для The Wall Street Journal заявил о неизбежных последствиях, если не возобновят работу спутниковых технологий: "Ведомства не получат финансирования, если они не выполняют свою работу".

Пакет финансирования Пентагона на $350 млрд, который Гегсет продвигает как составляющую рекордного оборонного запроса на $1,5 трлн, предусматривает следующие ключевые расходы:

$113 млрд — на развитие оборонно-промышленной базы (в том числе более $48 млрд на критические минералы);

$103 млрд — на недорогие автономные системы, искусственный интеллект и противодействие дронам;

$47 млрд – на расширение производства боеприпасов;

$17 млрд - на систему противоракетной обороны "Золотой купол" и беспилотники;

$14 млрд – на модернизацию и производство самолетов F-35, бомбардировщиков B-52, истребителя следующего поколения для ВМС и транспортировщиков KC-130J;

$36 млрд - на категорию "Warrior Ethos", предусматривающую вложение в жилищную инфраструктуру для военных.

Из-за единодушной оппозиции демократов войне Трампа в Иране лидерам республиканцев нужен голос практически каждого однопартийца для одобрения инициативы. В то же время уход на пенсию или поражение на выборах многих законодателей лишает их страха перед политическими последствиями, что существенно усиливает риск провала оборонного пакета.

Дизельное соглашение, угрозы для разведданных и заявления о перемирии: что предшествовало

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что провел "чрезвычайно успешный разговор" с российским лидером Владимиром Путиным и договорился с ним о поставка нескольких миллионов тонн дизельного топлива из РФ.

На фоне этого Министерство финансов США объявило, что по доверенности Трампа Управление по контролю за иностранными активами немедленно выдает временную общую лицензию для разрешения поставки российского дизельного топлива на глобальный рынок.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот шаг США "очевидной слабостью, играющей на Россию", а также подверг критике то, что это произошло на фоне украинско-американских переговоров о мире.

10 октября издание Axios писало, что администрация президента США Дональда Трампа усилила давление на Украину из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Американская сторона хочет, чтобы Киев прекратил подобные атаки в одностороннем порядке, а украинский чиновник утверждает, что во время переговоров прозвучала даже угроза прекратить передачу американских разведданных.

11 октября Дональд Трамп заявил о якобы начало "энергетического перемирия", утверждая, что Украина и РФ дали согласие на прекращение ударов. Владимир Зеленский назвал это заявление "новостью" и подчеркнул, что Киев готов к такому шагу, если его реально выполнит Москва.