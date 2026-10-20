Правительство обещает осуществить отложенные платежи на планы устойчивости общин

Правительство планирует поэтапно осуществить отложенные платежи, в том числе планы устойчивости общин. Часть расходов уже удалось разблокировать.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

На слушаниях Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины члены правительства, представители НКРЭКУ и председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг встретились с руководителями общин и мэрами городов. Среди основных тем обсуждения – подготовка к зиме, состояние предприятий теплокоммунэнерго и финансирование планов устойчивости общин.

Решение о начале отопительного сезона каждая община будет принимать самостоятельно, учитывая температурные условия.

Особое внимание участники уделили финансированию потребностей общин. По словам представителя правительства, правительство выполнило все свои обязательства, а парламент принял часть законов, необходимых для получения международной финансовой помощи. Это позволило разблокировать часть расходов, в частности, предусмотренных на реализацию планов устойчивости общин.

Отложенные платежи планируют производить постепенно. Представитель правительства также отметил важность работы руководителей общин и выразил надежду, что встречи с местными властями будут проходить чаще.

Блокировка платежей

Ассоциация городов Украины призвала премьер-министра Сергея Корецкого немедленно разблокировать платежи местных общин, которые несмотря на наличие средств на счетах и соответствие платежей установленным правительством требованиям, с 9 сентября не могут оплачивать ряд критически важных услуг, оборудования и работ.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.

Ранее сообщалось, что во Львове возникли проблемы с проведением платежей через Государственную казначейскую службу. По данным городских властей, на счетах города есть необходимые средства, однако Казначейство не производит ряд критически важных выплат. Общая сумма заблокированных платежей превысила 1,086 млрд. грн. Из-за задержек с оплатой труда работники, ежедневно убирающие город, начали увольняться.

В городских властях призвали правительство разблокировать платежи.

Также в Ивано-Франковске из-за блокирования платежей Казначейством возникли проблемы с выплатой зарплат работникам коммунальных предприятий. Задержки могут осложнить подготовку города к отопительному сезону и завершение строительства новых котельных.