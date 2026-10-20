Уряд обіцяє здійснити відкладені платежі на плани стійкості громад

Уряд планує поетапно здійснити відкладені платежі, зокрема на плани стійкості громад. Частину видатків уже вдалося розблокувати.

Як пише Dilo, про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький.

На слуханнях Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України урядовці, представники НКРЕКП і голова парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг зустрілися з керівниками громад і мерами міст. Серед основних тем обговорення - підготовка до зими, стан підприємств теплокомуненерго та фінансування планів стійкості громад.

Рішення про початок опалювального сезону кожна громада ухвалюватиме самостійно, зважаючи на температурні умови.

Окрему увагу учасники приділили фінансуванню потреб громад. За словами представника уряду, уряд виконав усі свої зобов’язання, а парламент ухвалив частину законів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги. Це дозволило розблокувати частину видатків, зокрема передбачених на реалізацію планів стійкості громад.

Відкладені платежі планують здійснювати поступово. Представник уряду також наголосив на важливості роботи керівників громад і висловив сподівання, що зустрічі з місцевою владою відбуватимуться частіше.

Блокування платежів

Асоціація міст України закликала прем'єр-міністра Сергія Корецького негайно розблокувати платежі місцевих громад, які, попри наявність коштів на рахунках та відповідність платежів установленим урядом вимогам, із 9 вересня не можуть оплачувати низку критично важливих послуг, обладнання та робіт.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.

Раніше повідомлялося, що у Львові виникли проблеми з проведенням платежів через Державну казначейську службу. За даними міської влади, на рахунках міста є необхідні кошти, однак Казначейство не проводить низку критично важливих виплат. Загальна сума заблокованих платежів перевищила 1,086 млрд грн. Через затримки з оплатою праці працівники, які щодня прибирають місто, почали звільнятися.

У міській владі закликали уряд розблокувати платежі.

Також в Івано-Франківську через блокування платежів Казначейством виникли проблеми з виплатою зарплат працівникам комунальних підприємств. Затримки також можуть ускладнити підготовку міста до опалювального сезону та завершення будівництва нових котелень.