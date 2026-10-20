Звільнення можуть зупинитися: у Львові почали надходити гроші на зарплати комунальників

У Львові почали надходити кошти за раніше заблокованими платежами. Зокрема, місто отримало 40 млн грн на роботу електротранспорту, включно із зарплатами водіїв трамваїв і тролейбусів. Також почали надходити кошти на оплату праці двірників, однак частина критичних виплат досі залишається невиконаною.

Як пише Dilo, про це інформує мер міста Андрій Садовий.

За наявною інформацією, Казначейство проводить платежі, подані станом до 21 вересня. Документи, які надійшли пізніше, поки залишаються без руху.

Які платежі Львова вже почали проводити

40 млн грн надійшли на забезпечення роботи електротранспорту. Ці кошти, зокрема, передбачені на зарплати водіїв трамваїв і тролейбусів.

Також почали надходити гроші на оплату праці двірників. Водночас фінансування автобусних перевізників і компенсації за пільгові перевезення місто поки не отримало.

Таким чином, проведення частини платежів не означає остаточного розв’язання проблеми. Львів продовжує очікувати на надходження решти коштів.

У Львові очікують на рішення уряду

Окремо місто розраховує на рішення Кабінету міністрів, яке дозволить проводити платежі на оплату праці працівників комунальної сфери в першочерговому порядку.

У міській владі наголошують, що виплати працівникам, які забезпечують життєдіяльність міста, мають бути пріоритетними. Йдеться, зокрема, про двірників, водіїв громадського транспорту та інших працівників комунальних підприємств.

Наразі Львів очікує на проведення решти платежів, які залишаються заблокованими.

Блокування платежів

Раніше повідомлялося, що у Львові виникли проблеми з проведенням платежів через Державну казначейську службу. За даними міської влади, на рахунках міста є необхідні кошти, однак Казначейство не проводить низку критично важливих виплат. Загальна сума заблокованих платежів перевищила 1,086 млрд грн.

Зокрема, 158 млн грн передбачено на забезпечення роботи громадського транспорту — зарплати водіїв трамваїв, тролейбусів та автобусів, а також закупівлю пального. Ще 17,9 млн грн необхідні для виплати зарплат двірникам. Через затримки з оплатою праці працівники, які щодня прибирають місто, почали звільнятися.

У міській владі закликали уряд розблокувати платежі.

Також Асоціація міст України закликала прем'єр-міністра Сергія Корецького негайно розблокувати платежі місцевих громад, які, попри наявність коштів на рахунках та відповідність платежів установленим урядом вимогам, із 9 вересня не можуть оплачувати низку критично важливих послуг, обладнання та робіт.

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.

Також в Івано-Франківську через блокування платежів Казначейством виникли проблеми з виплатою зарплат працівникам комунальних підприємств. Затримки також можуть ускладнити підготовку міста до опалювального сезону та завершення будівництва нових котелень.