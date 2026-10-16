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Опалювальний сезон у Львові під загрозою через скорочення бронювання

опалювальний сезон
Львів може залишитися без частини працівників теплопостачання перед зимою

У Львові заявили про ризики для опалювального сезону через можливе скорочення бронювання працівників теплопостачання з 75% до 60%. Львівтеплоенерго може втратити бронювання для 86 працівників.

Як пише Dilo, про це інформує Zaxid.net.

Ризики для опалювального сезону

За даними міської ради, у разі скорочення квоти "Львівтеплоенерго" доведеться скасувати бронювання для 86 працівників. Ідеться, зокрема, про зварювальників, слюсарів і фахівців, які обслуговують котельні та теплові мережі.

На підприємстві працюють 1924 людини, з яких 568 - військовозобов’язані. Наразі заброньовано 426 працівників. У компанії попереджають, що втрата бронювання може призвести до звільнення частини фахівців і ускладнити ремонт обладнання та ліквідацію аварій.

Кадровий дефіцит уже посилюють мобілізація та відтік працівників. Середній вік персоналу "Львівтеплоенерго" становить близько 57 років.

Занепокоєння можливими змінами також висловила асоціація "Укртеплокомуненерго". Представники галузі закликають уряд зберегти бронювання на рівні щонайменше 75% для підприємств теплопостачання, щоб забезпечити стабільну роботу критичної інфраструктури під час опалювального сезону.

Про бронювання

Нагадаємо, 13 жовтня уряд ухвалив постанову про зміни до правил бронювання військовозобов'язаних працівників.  Остаточне рішення щодо квоти мають доопрацювати до 18 жовтня. 

Проєкт передбачає зниження квот для низки критичних секторів.

Так, в оборонно-промисловому комплексі та енергетиці ліміт на бронювання може знизитися зі 100% до 85%. У сфері теплопостачання, водоканалів та управління побутовими відходами – з 75% до 60%.  Для решти критично важливих підприємств ліміт залишається на рівні 50%.

Якщо раніше статус критично важливого підприємства та рішення приймалися Міноборони та Міжвідомчою робочою групою, то за новим проєктом створюється Координаційний центр при Кабміні.

Автор:
Ольга Опенько

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