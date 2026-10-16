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Отопительный сезон во Львове под угрозой из-за сокращения бронирования

отопительный сезон
Львов может остаться без части работников теплоснабжения перед зимой

Во Львове заявили о рисках для отопительного сезона из-за возможного сокращения бронирования работников теплоснабжения с 75% до 60%. Львовтеплоэнерго может лишиться бронирования для 86 работников.

Как пишет Dilo, об этом информирует Zaxid.net.

Риски для отопительного сезона

По данным городского совета, в случае сокращения квоты "Львовтеплоэнерго" придется упразднить бронирование для 86 работников. Речь идет, в частности, о сварщиках, слесарах и специалистах, обслуживающих котельные и тепловые сети.

На предприятии работают 1924 человека, из которых 568 – военнообязанные. В настоящее время забронировано 426 работников. В компании предупреждают, что потеря бронирования может привести к увольнению части специалистов и усложнить ремонт оборудования и ликвидацию аварий.

Кадровый дефицит уже усиливают мобилизацию и отток работников. Средний возраст персонала "Львовтеплоэнерго" составляет около 57 лет.

Обеспокоенность возможными изменениями также выразила ассоциация "Укртеплокоммунэнерго". Представители отрасли призывают правительство сохранить бронирование на уровне минимум 75% для предприятий теплоснабжения, чтобы обеспечить стабильную работу критической инфраструктуры во время отопительного сезона.

О бронировании

Напомним, 13 октября правительство приняло постановление об изменениях в правила бронирования военнообязанных работников. Окончательное решение по квоте должно доработать до 18 октября.  

Проект предполагает понижение квот для ряда критических секторов.

Так, в оборонно-промышленном комплексе и энергетике предел на бронирование может снизиться со 100% до 85%. В сфере теплоснабжения, водоканалов и управления бытовыми отходами – с 75 до 60%. Для остальных критически важных предприятий предел остается на уровне 50%.

Если раньше статус критически важного предприятия и решения принимались Минобороны и Межведомственной рабочей группой, то по новому проекту создается Координационный центр при Кабмине.

Автор:
Ольга Опенько

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