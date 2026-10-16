Кроме двух районов: в Киеве начинают отопительный сезон с 16 октября

Вопреки сложной ситуации в энергетике с 16 октября в Киеве начинают отопительный сезон для заведений социальной сферы. Теплоснабжение сначала подадут больницам, школам и садам.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"16 октября, в экстремальных условиях из-за постоянных обстрелов, но начинаем отопительный сезон. Сначала, как обычно, для учреждений социальной сферы, в частности, в больницах, школах, садах", - отметил городской голова.

Кличко уточнил, что отоплением пока не обеспечат части Днепровского и Дарницкого районов, где значительные повреждения недавно получил энергообъект. Работы по восстановлению там продолжаются.

По словам мэра, подключение к теплу учреждений социальной сферы будет производиться по индивидуальным заявкам их руководителей.

При этом 14 октября в Киеве были атакованы все три городских теплоэлектроцентраля (ТЭЦ).

Что с отоплением в Киеве

Проблемы с теплоснабжением в Киеве накалились после российских атак в январе 2026 года. Тогда без отопления одновременно оставались тысячи домов столицы, а повреждения тепловой инфраструктуры привели к длительным перебоям в ряде районов. Город вынужден был работать в экстренном режиме и привлекать резервные источники тепла.

Киев готовится к новому отопительному сезону с учетом военных рисков. Одним из направлений является усиление устойчивости системы и создание резервных источников тепла, в частности, мобильных котельных.

Киев модернизирует энергетическую инфраструктуру перед отопительным сезоном, в частности, готовит объекты теплоснабжения и резервного питания.

В частности, в Голосеевском районе Киева строят тепловую сеть для отдельных микрорайонов на Теремках.