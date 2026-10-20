Увольнения могут остановиться: во Львове начали поступать деньги на зарплаты коммунальщиков

Во Львове начали поступать средства по ранее заблокированным платежам. В частности, город получил 40 млн грн на работу электротранспорта, включая зарплаты водителей трамваев и троллейбусов. Также начали поступать средства на оплату труда дворников, однако часть критических выплат по-прежнему остается невыполненной.

Как пишет Dilo, об этом информирует мэр города Андрей Садовый.

По имеющейся информации, Казначейство производит платежи, поданные по состоянию на 21 сентября. Поступившие позже документы пока остаются без движения.

Какие платежи Львова уже начали проводить

40 млн грн поступило на обеспечение работы электротранспорта. Эти средства, в частности, предусмотрены на зарплаты водителей трамваев и троллейбусов.

Также начали поступать деньги на оплату труда дворников. В то же время, финансирование автобусных перевозчиков и компенсации за льготные перевозки город пока не получил.

Таким образом, проведение части платежей не означает окончательного решения проблемы. Львов продолжает ожидать поступления остальных средств.

Во Львове ожидают решения правительства

Отдельно город рассчитывает на решение Кабинета министров, которое позволит проводить платежи по оплате труда работников коммунальной сферы в первоочередном порядке.

В городской власти отмечают, что выплаты работникам, обеспечивающим жизнедеятельность города, должны быть приоритетными. Речь идет, в частности, о дворниках, водителях общественного транспорта и других работниках коммунальных предприятий.

Сейчас Львов ожидает проведения остальных платежей, которые остаются заблокированными.

Блокировка платежей

Ранее сообщалось, что во Львове возникли проблемы с проведением платежей через Государственную казначейскую службу. По данным городских властей, на счетах города есть необходимые средства, однако Казначейство не производит ряд критически важных выплат. Общая сумма заблокированных платежей превысила 1,086 млрд. грн.

В частности, 158 млн. грн. предусмотрено на обеспечение работы общественного транспорта — зарплаты водителей трамваев, троллейбусов и автобусов, а также закупку горючего. Еще 17,9 млн. грн. необходимы для выплаты зарплат дворникам. Из-за задержек с оплатой труда работники, ежедневно убирающие город, начали увольняться.

В городских властях призвали правительство разблокировать платежи.

Также Ассоциация городов Украины призвала премьер-министра Сергея Корецкого немедленно разблокировать платежи местных общин, которые несмотря на наличие средств на счетах и соответствие платежей установленным правительством требованиям, с 9 сентября не могут оплачивать ряд критически важных услуг, оборудования и работ.

Государственные финансы столкнулись с трудностями из-за задержки международной помощи, которую Украина не получила вовремя из-за невыполнения части обязательств перед партнерами. В этой связи правительство вводит жесткие антикризисные меры.

Также в Ивано-Франковске из-за блокирования платежей Казначейством возникли проблемы с выплатой зарплат работникам коммунальных предприятий. Задержки могут осложнить подготовку города к отопительному сезону и завершение строительства новых котельных.