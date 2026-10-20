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Nova Post открыла первые почтаматы в Молдове возле аэропорта Кишинева: где именно искать

Nova Post
Новый объект стал самым большим пространством почтматов в Молдове

Украинская компания Nova Post открыла свое первое пространство почтаматов в Молдове. Локацию обустроили вблизи международного аэропорта Кишинева.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба оператора.

"Он расположен рядом с аэропортом Кишинева, чтобы получать посылки было удобно и местным жителям и путешественникам. Теперь можно заранее отправить вещи из Украины, а не везти их с собой", - говорится в сообщении.

Новый объект стал самым большим пространством почтматов в Молдове. На площади 115 квадратных метров размещена 35-метровая линия из 66 секций, насчитывающая всего 624 ячейки.

Такой масштаб позволяет оперативно обрабатывать большие объемы отправки в одной точке.

Пространство расположено в Кишиневе по адресу: бульвар Дачия, 62C.

В настоящее время локация функционирует в режиме выдачи посылок. В перспективе компания планирует расширить сервис, добавив возможность самостоятельно отправлять посылки и оставлять личные вещи на временное хранение.

О Nova Post

Nova Post – это международный бренд украинской группы компаний NOVA (в состав которой входит "Новая почта").

Nova Post Europe осуществляет логистические операции между странами Европейского Союза и Украиной, а также внутри Европы. Представительства компании открыты в 13 государствах: Польше, Литве, Чехии, Германии, Румынии, Молдове, Словакии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Италии, Испании, Великобритании.

Европейская инфраструктура оператора включает собственную курьерскую службу и более 35500 точек сервиса, среди которых 93 являются собственными отделениями. Материнской компанией есть украинская "Новая Почта". Также в группу NOVA входят авиакомпания Supernova Airlines; финансовая компания NovaPay; IT-компания Nova Digital; международный оператор кросс-бординга Nova Global.

Напомним, в июне Nova Post открыла вблизи Кишинева крупнейший логистический терминал в Молдове, инвестировав в проект €800 тыс. Одновременно Nova Post открыла первый в Молдове фулфилмент-хаб. Он предоставляет интернет-магазинам услуги по хранению, комплектации и отправке заказов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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