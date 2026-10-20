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Nova Post відкрила перші поштомати у Молдові біля аеропорту Кишинева: де саме шукати

Nova Post
Новий об'єкт став найбільшим простором поштоматів у Молдові

Українська компанія Nova Post відкрила свій перший простір поштоматів у Молдові. Локацію облаштували поблизу міжнародного аеропорту Кишинева.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба оператора.

"Він розташований поруч з аеропортом Кишинева, щоб отримувати посилки було зручно і місцевим мешканцям, і мандрівникам. Тепер можна заздалегідь відправити речі з України, а не везти їх із собою", - йдеться в повідомленні 

Новий об'єкт став найбільшим простором поштоматів у Молдові. На площі 115 квадратних метрів розміщено 35-метрову лінію з 66 секцій, яка налічує загалом 624 комірки.

Такий масштаб дозволяє оперативно обробляти великі обсяги відправлень в одній точці.

Простір розташований у Кишиневі за адресою: бульвар Дачія, 62C.

Наразі локація функціонує у режимі видачі посилок. У перспективі компанія планує розширити сервіс, додавши можливість самостійно відправляти посилки та залишати особисті речі на тимчасове зберігання.

Про Nova Post

Nova Post — це міжнародний бренд української групи компаній NOVA (до складу якої входить "Нова пошта").

Nova Post Europe здійснює логістичні операції між країнами Європейського Союзу та Україною, а також всередині Європи. Представництва компанії відкриті у 13 державах: Польщі, Литві, Чехії, Німеччині, Румунії, Молдові, Словаччині, Естонії, Латвії, Угорщині, Італії, Іспанії, Великій Британії.

Європейська інфраструктура оператора включає власну кур’єрську службу та понад 35 500 точок сервісу, серед яких 93 є власними відділеннями. Материнською компанією є українська "Нова Пошта". Також до групи NOVA входять авіакомпанія Supernova Airlines; фінансова компанія NovaPay; IT-компанія Nova Digital; міжнародний оператор крос-бордингу Nova Global.

Нагадаємо, в червні Nova Post відкрила поблизу Кишинева найбільший логістичний термінал у Молдові, інвестувавши в проєкт €800 тис. Одночасно Nova Post відкрила перший у Молдові фулфілмент-хаб. Він надає інтернет-магазинам послуги зі зберігання, комплектації та відправлення замовлень.

Автор:
Тетяна Бесараб

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