Румыния и Польша хотят поставить под контроль ЕС экспорт зерна из Украины: боятся демпинга

Румыния и Польша планируют обсудить с Европейской комиссией разработку механизма, который поможет отслеживать экспорт зерна из Украины во избежание спекуляций.

Об этом заявил премьер-министр Румынии Николае Чуке на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает румынское издание Agerpress.

Румынский премьер сообщил, что обсудил с польским коллегой "аспекты", связанные с тем, как экспорт зерновых и других продуктов из Украины повлиял на румынских, польских и производителей других стран.

"Мы вместе работаем над подходами, которые нужно обсудить с Европейской комиссией, и тем, какими должны быть механизмы инструментализации отслеживания экспорта из Украины и конечно конечного пункта назначения, чтобы избежать этих спекуляций и того, что демпинговые цены повлияли на фермеров, сельскохозяйственных производителей в нашей стране", - отметил Чуке.

В свою очередь Моравецкий добавил, что они борются вместе, чтобы это зерно покинуло их страны и чтобы ЕС эффективно помогал им в осуществлении торговой политики, которая "соответствует стратегическим интересам Украины и Центральной Европы, а также экономическим интересам Польши и Румынии".

Напомним, агентство Bloomberg ранее сообщало, что Европейский Союз активирует кризисный резерв для фермеров в трех восточных странах, страдающих от наплыва дешевого украинского зерна, снижающего цены на внутреннем рынке. Отмечается, что Европейская комиссия выделит 56 миллионов евро (60 миллионов долларов) Румынии, Болгарии и Польше.

В 2022 году три главных черноморских порта Украины снова открылись для экспорта зерна, но морская торговля продолжается медленнее, чем обычно, что заставляет украинских фермеров продолжать транспортировать урожай через соседние страны ЕС.

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