ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Агро
Дата публикации

Кабмин разрешил аграриям подавать заявки на статус критически важных через ГАР

Кабмин разрешил аграриям подавать заявки на статус критически важных через ГАР
Фото: Depositphotos

Кабинет министров предоставил субъектам агропромышленного комплекса возможность подавать заявки на определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период через Государственный аграрный реестр.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Как сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство аграрной политики и продовольствия, соответствующие изменения в постановление №573 от 2 июня 2021 Кабмин внес на заседании 3 марта.

В ведомстве при этом подчеркивают, что речь идет не только о производителях сельскохозяйственной продукции, но и о всех субъектах агропромышленного комплекса. Впрочем, изменения внесены только на период военного положения.

Напомним, что в декабре Минагрополитики открыло прием заявок от предприятий пищевой промышленности и агропромышленного комплекса для формирования перечня объектов критической инфраструктуры. Однако документы принимались только по обычной или электронной почте.

Отметим, что получение статуса объекта критической инфраструктуры может давать предприятию приоритетность в обеспечении электроэнергией и влиять на бронирование военнообязанных работников.

Первый фактор был особенно актуален зимой во время массовых длительных отключений электричества. Тогда, напомним, аграрии призывали Министерство энергетики и Минагрополитики инициировать отнесение зерносберегающих предприятий к критическим, чтобы тем не отключали электроснабжение, потому что без него портится зерно, а также появляется риск аварий на элеваторах.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов