Кабмин разрешил аграриям подавать заявки на статус критически важных через ГАР

Кабинет министров предоставил субъектам агропромышленного комплекса возможность подавать заявки на определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период через Государственный аграрный реестр.

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Как сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство аграрной политики и продовольствия, соответствующие изменения в постановление №573 от 2 июня 2021 Кабмин внес на заседании 3 марта.

В ведомстве при этом подчеркивают, что речь идет не только о производителях сельскохозяйственной продукции, но и о всех субъектах агропромышленного комплекса. Впрочем, изменения внесены только на период военного положения.

Напомним, что в декабре Минагрополитики открыло прием заявок от предприятий пищевой промышленности и агропромышленного комплекса для формирования перечня объектов критической инфраструктуры. Однако документы принимались только по обычной или электронной почте.

Отметим, что получение статуса объекта критической инфраструктуры может давать предприятию приоритетность в обеспечении электроэнергией и влиять на бронирование военнообязанных работников.

Первый фактор был особенно актуален зимой во время массовых длительных отключений электричества. Тогда, напомним, аграрии призывали Министерство энергетики и Минагрополитики инициировать отнесение зерносберегающих предприятий к критическим, чтобы тем не отключали электроснабжение, потому что без него портится зерно, а также появляется риск аварий на элеваторах.

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