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Кабмин разрешил аграриям подавать заявки на статус критически важных через ГАР
Кабинет министров предоставил субъектам агропромышленного комплекса возможность подавать заявки на определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период через Государственный аграрный реестр.
Как сообщают представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук и Министерство аграрной политики и продовольствия, соответствующие изменения в постановление №573 от 2 июня 2021 Кабмин внес на заседании 3 марта.
В ведомстве при этом подчеркивают, что речь идет не только о производителях сельскохозяйственной продукции, но и о всех субъектах агропромышленного комплекса. Впрочем, изменения внесены только на период военного положения.
Напомним, что в декабре Минагрополитики открыло прием заявок от предприятий пищевой промышленности и агропромышленного комплекса для формирования перечня объектов критической инфраструктуры. Однако документы принимались только по обычной или электронной почте.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отметим, что получение статуса объекта критической инфраструктуры может давать предприятию приоритетность в обеспечении электроэнергией и влиять на бронирование военнообязанных работников.
Первый фактор был особенно актуален зимой во время массовых длительных отключений электричества. Тогда, напомним, аграрии призывали Министерство энергетики и Минагрополитики инициировать отнесение зерносберегающих предприятий к критическим, чтобы тем не отключали электроснабжение, потому что без него портится зерно, а также появляется риск аварий на элеваторах.
Источник фото: ua.depositphotos.com