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Минагрополитики начало прием заявок для формирования перечня объектов критической инфраструктуры агросектора
Министерство аграрной политики и продовольствия по поручению правительства открыло прием от предприятий сектора пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, чтобы сформировать список объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
"Уже создана рабочая группа по идентификации и категоризации предприятий и начат прием заявок. Документы с сопроводительным письмом можно отправлять в почтовый адрес Министерства аграрной политики или на электронный ящик", - рассказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.
Принадлежность к критической инфраструктуре предприятий будет определяться, в частности, по следующим критериям:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- принадлежность предприятия к определенному сектору;
- количество людей, которых обеспечивает предприятие;
- отрицательное влияние на другие сектора при отсутствии энергоснабжения;
- связь с другими объектами критической инфраструктуры.
В ведомстве разъяснили, что после рассмотрения заявки предприятия в случае положительного решения рабочей группы центральный орган получит соответствующий акт.
Статус объекта критической инфраструктуры может давать приоритетность в обеспечении электроэнергией и влиять на бронирование военнообязанных работников.
Напомним, ранее аграрии призвали включить зерносберегающие предприятия в группу бизнеса, производящую критически важные товары и продукты в вопросе приоритетности включения электроэнергии.
Впоследствии Минагрополитики и Всемирный банк сообщили, что разрабатывают программу по возмещению стоимости установки генераторов и твердотопливных котлов для элеваторов.