Минагрополитики начало прием заявок для формирования перечня объектов критической инфраструктуры агросектора

Министерство аграрной политики и продовольствия по поручению правительства открыло прием от предприятий сектора пищевой промышленности и агропромышленного комплекса, чтобы сформировать список объектов критической инфраструктуры.

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Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

"Уже создана рабочая группа по идентификации и категоризации предприятий и начат прием заявок. Документы с сопроводительным письмом можно отправлять в почтовый адрес Министерства аграрной политики или на электронный ящик", - рассказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Принадлежность к критической инфраструктуре предприятий будет определяться, в частности, по следующим критериям:

принадлежность предприятия к определенному сектору;

количество людей, которых обеспечивает предприятие;

отрицательное влияние на другие сектора при отсутствии энергоснабжения;

связь с другими объектами критической инфраструктуры.

В ведомстве разъяснили, что после рассмотрения заявки предприятия в случае положительного решения рабочей группы центральный орган получит соответствующий акт.

Статус объекта критической инфраструктуры может давать приоритетность в обеспечении электроэнергией и влиять на бронирование военнообязанных работников.

Напомним, ранее аграрии призвали включить зерносберегающие предприятия в группу бизнеса, производящую критически важные товары и продукты в вопросе приоритетности включения электроэнергии.

Впоследствии Минагрополитики и Всемирный банк сообщили, что разрабатывают программу по возмещению стоимости установки генераторов и твердотопливных котлов для элеваторов.