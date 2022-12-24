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Мінагрополітики розпочало прийом заявок для формування переліку об'єктів критичної інфраструктури агросектору
Міністерство аграрної політики та продовольства за дорученням уряду відкрило прийом від підприємств сектору харчової промисловості та агропромислового комплексу, щоб сформувати перелік об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.
"Вже створена робоча група з ідентифікації та категоризації підприємств та розпочато прийом заявок. Документи із супровідним листом можна надсилати на поштову адресу Міністерства аграрної політики чи на електронну скриньку", - розповів заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.
Належність до критичної інфраструктури підприємств визначатимуть, зокрема, за такими критеріями:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- належність підприємства до певного сектору;
- кількість людей, яких забезпечує підприємство;
- негативний вплив на інші сектори в разі відсутності енергопостачання;
- зв’язок з іншими об’єктами критичної інфраструктури.
У відомстві роз'яснили, що після розгляду заявки підприємства, у разі позитивного рішення робочої групи, центральний орган отримає відповідний акт.
Статус об’єкта критичної інфраструктури може надавати пріоритетність у забезпеченні електроенергією та впливати на бронювання військовозобов’язаних працівників.
Нагадаємо, раніше аграрії закликали включити зернозберігальні підприємства до групи бізнесу, що виготовляє критично важливі товари та продукти в питанні пріоритетності включення електроенергії.
Згодом Мінагрополітики та Світовий банк повідомили, що розробляють програму з відшкодування вартості встановлення генераторів та твердопаливних котлів для елеваторів.