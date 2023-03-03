ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Агро
Дата публікації

Уряд дозволив аграріям подавати заявки на статус критично важливих через ДАР

Уряд дозволив аграріям подавати заявки на статус критично важливих через ДАР
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів надав субʼєктам агропромислового комплексу можливість подавати заявки на визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період через Державний аграрний реєстр.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Як повідомляють представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство аграрної політики та продовольства, відповідні зміни до постанови №573 від 2 червня 2021 року Кабмін вніс на засіданні 3 березня.

У відомстві при цьому підкреслюють, шо йдеться не тільки про виробників сільськогосподарської продукції, а й про всіх суб’єктів агропромислового комплексу. Втім, зміни внесено лише на період воєнного стану.

Нагадаємо, що в грудні Мінагрополітики відкрило прийом заявок від підприємств сектору харчової промисловості та агропромислового комплексу для формування переліку об'єктів критичної інфраструктури. Однак документи приймалися лише звичайною чи електронною поштою. 

Зазначимо, що отримання статусу об’єкта критичної інфраструктури може надавати підприємству пріоритетність у забезпеченні електроенергією та впливати на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Перший фактор був особливо актуальним взимку під час масових тривалих відключень електрики. Тоді, нагадаємо аграрії закликали Міністерство енергетики та Мінагрополітики ініціювати віднесення зернозберігальних підприємств до критичних, аби тим не відключали електропостачання, бо без нього псується зерно, а також з'являється ризик аварій на елеваторах.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофій Бесп'ятов