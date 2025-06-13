Цены на клубнику продолжают снижаться: какая стоимость

На этой неделе в Украине усилилась тенденция снижения цен на клубнику (землянику садовую). Это связано с резким ростом предложения по местным хозяйствам на фоне сдержанного спроса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение аналитиков проекта EastFruit.

Какие цены на клубнику в июне?

Резкое увеличение объемов клубники на рынке повлекло за собой снижение отпускных цен в этом сегменте. Если еще в конце прошлой рабочей недели ягоду продавали по цене 110–180 грн/кг ($2,65–4,34/кг), то сейчас цены опустились до 90–160 грн/кг ($2,17–3,85/кг), что в среднем на 16% меньше.

Стоит отметить, что, несмотря на удешевление, текущая стоимость клубники в Украине все еще примерно на 64% выше, чем в этот же период в прошлом году.

Участники рынка не исключают дальнейшего снижения цен уже на следующей неделе, ведь предложение продолжает расти, а вот качество ягод часто не соответствует ожиданиям покупателей.

Ущерб от заморозков

Напомним, апрельские заморозки нанесли существенный вред садам в Украине, что может спровоцировать нехватку таких популярных фруктов, как вишня и черешня. Около 45-55% урожая черешни было утрачено прежде всего в южных регионах страны, где сосредоточено производство. По вишне ущерб оценивается в 35-50%.

Заметим, из-за заморозков общее производство косточковых фруктов в Украине, в частности черешни, персика, нектарина и абрикоса, будет относительно низким. Также ожидается меньше урожая летних сортов малины. Лохина, по предварительным оценкам, от заморозков не пострадала.